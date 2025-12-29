Mit Messer bewaffnet: Räuber stahlen teure Rolex

Weil er allerdings kein Geld dabei hatte, stahlen die beiden „nur“ sein Telefon und seine Armbanduhr. Es soll sich dabei um eine Rolex handeln. Nachdem die beiden Männer die Flucht ergriffen hatten, alarmierte der Klagenfurter die Polizei: „Eine Fahndung nach den beiden Unbekannten verlief bis dato negativ.“ Die Polizei ermittelt.