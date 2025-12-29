Mit Messer bewaffnet: Räuber stahlen teure Rolex

Sonntagabend geriet ein 36-jähriger Klagenfurter ins Visier von zwei Unbekannten, die ihn mit einem Messer bedrohten und ausraubten.
Gegen 18.30 Uhr spazierte der 36-Jährige durch die Klagenfurter Innenstadt, als er in der Sandwirthgasse plötzlich von zwei dunkel gekleideten Männern abgesprochen wurde: „Sie bedrohten ihn mit einem Messer und forderten den Mann dazu auf, ihnen Bargeld auszuhändigen“, heißt es seitens der Polizei.
Weil er allerdings kein Geld dabei hatte, stahlen die beiden „nur“ sein Telefon und seine Armbanduhr. Es soll sich dabei um eine Rolex handeln. Nachdem die beiden Männer die Flucht ergriffen hatten, alarmierte der Klagenfurter die Polizei: „Eine Fahndung nach den beiden Unbekannten verlief bis dato negativ.“ Die Polizei ermittelt.
