No injuries
Battery explodes: Operation in the Hinterbrühl lake cave
A major fire department operation took place in the Hinterbrühl lake cave, around 15 kilometers south of Vienna, on Sunday. As the "Krone" learned, an old battery had exploded. The emergency services entered the underground cave wearing breathing protection.
The alarm was raised at the fire department around midday and the emergency services rushed to the scene. The cave is home to Europe's largest underground lake. The attraction is not only popular with tourists.
Old battery explodes in workshop
It has since emerged that an old battery had exploded in the grotto's workshop and triggered the alarm. Fortunately, there were no injuries. The former gypsum mine on the outskirts of Vienna attracts thousands of visitors every year and can be visited all year round.
Five dead in boat accident in 2004
After the devastating boat accident in the grotto on May 31, 2004, far-reaching improvements were made to the safety equipment. At the time, a boat carrying 29 visitors capsized due to overloading.
Although the lake is only 1.20 meters deep, four German tourists and a Belgian woman drowned because they were trapped under the boat. A memorial plaque on site commemorates the accident.
