Akku explodiert: Einsatz in Seegrotte Hinterbrühl

Alter Akku in Werkstatt explodiert

Inzwischen stellte sich heraus: Ein alter Akku war in der Werkstatt der Grotte explodiert und hatte den Alarm ausgelöst. Verletzte gab es glücklicherweise keine. Das ehemalige Gipsbergwerk vor den Toren Wiens zieht jedes Jahr Tausende Besucher an und kann ganzjährig besichtigt werden.