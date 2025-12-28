Fall geklärt, Motiv offen: Grenzen unserer Justiz

2025 nur zwei Mal: Der 20-jährige Lukas P. erhielt zwölf Jahre Haft, nachdem er seinen um ein Jahr älteren Kameraden Mustafa in der Spittaler Türkkaserne erschossen hat. Videoüberwachungen zeigen, wie das Opfer ins Wachzimmer geht, um sich zu melden, und zwei Minuten und sechs Sekunden später der Todesschütze recht gelassen herauskommt und die Rettung alarmiert. Was in der kurzen Zeitspanne dazwischen passiert ist, wird man vermutlich nie erfahren – P. konnte oder wollte es nicht erklären, für eine Verurteilung spielt die Frage nach dem Warum oft auch gar keine Rolle.