Frisch und g‘sund

Junge Glücksbringer mit Rute und grünen Zweigen

Kärnten
28.12.2025 07:00

Am 28. Dezember wird wieder „geschappt“: Burschen und Mädchen wecken Erwachsene und verteilen mit leichten Schlägen Glück und Segen fürs kommende Jahr.

0 Kommentare

Früh aufstehen in den Ferien? Für Jannik kein Problem. „Ich geh’ jedes Jahr Frisch-und-g’sund-Schappen – da macht mir das Aufstehen gar nichts aus“, schmunzelt er.

Gemeinsam mit seiner Freundin Johanna zieht er in den Morgenstunden mit Ruten und immergrünen Ästchen in der Hand von Tür zu Tür – mit folgendem Spruch auf den Lippen: „Frisch und g’sund, frisch und g’sund; lång lebm, g’sund bleibm, nix klunzn, nix klågn, bis i wieda kum schlågn und des Christkind mit de goldenen Hoar, wünscht dir a guats neigs Joahr.“

Ein paar leichte Schläge bringen Glück und Segen
Am 28. Dezember, der „Tag der Unschuldigen Kinder“, ziehen Burschen und Mädchen in ganz Kärnten los, um mit ein paar leichten Schlägen Glück fürs kommende Jahr zu verteilen.

Das Frisch-und-g’sund-Schlagen – auch Schappen (vom slowenischen Wort šapanje) oder Pisnen (mittelhochdeutsch für „umherrennen“) genannt – soll Gesundheit und Segen bringen. Von den immergrünen Nadelbaumzweigen oder den bereits das frühlingshafte Aufblühen in sich tragenden Ästchen soll bei jedem Schlag die Lebenskraft auf den Menschen überspringen.

Johanna und Jannik werden nach dem „Schappen“ belohnt.
Johanna und Jannik werden nach dem „Schappen“ belohnt.(Bild: Christian Krall)
Beim Schlagen soll die Kraft der Zweige übertragen werden.
Beim Schlagen soll die Kraft der Zweige übertragen werden.(Bild: Dieter Arbeiter)

Brauch hat düsteren Ursprung
„Die Erwachsenen freuen sich dann immer, wenn wir sie mit den Ästen ein bisserl auf den Popo hauen“, lacht Jannik keck, während Johanna stolz erzählt: „Da krieg’ ich dann immer ein wenig Geld – das spar’ ich dann.“ Jannik hingegen kauft sich mit den Münzen „etwas Schönes“.

Doch so unbeschwert der Brauch heute gelebt wird, so düster ist sein biblischer Ursprung: König Herodes soll einst alle Kinder ermorden haben lassen, um das neugeborene Jesuskind, das als neuer König angekündigt worden war, zu töten. Diese Morde, so heißt es, rächen die „Schapper“ heute noch – und als kleiner Ausgleich erhalten die Kinder dafür Süßigkeiten, Kletzenbrot oder ein wenig Geld. Ein Brauch, der Generationen verbindet. 

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Kärnten

Frisch und g‘sund
Junge Glücksbringer mit Rute und grünen Zweigen
