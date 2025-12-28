Junge Glücksbringer mit Rute und grünen Zweigen

Doch so unbeschwert der Brauch heute gelebt wird, so düster ist sein biblischer Ursprung: König Herodes soll einst alle Kinder ermorden haben lassen, um das neugeborene Jesuskind, das als neuer König angekündigt worden war, zu töten. Diese Morde, so heißt es, rächen die „Schapper“ heute noch – und als kleiner Ausgleich erhalten die Kinder dafür Süßigkeiten, Kletzenbrot oder ein wenig Geld. Ein Brauch, der Generationen verbindet.