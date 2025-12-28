Junge Glücksbringer mit Rute und grünen Zweigen

Am 28. Dezember wird wieder „geschappt“: Burschen und Mädchen wecken Erwachsene und verteilen mit leichten Schlägen Glück und Segen fürs kommende Jahr.
Früh aufstehen in den Ferien? Für Jannik kein Problem. „Ich geh’ jedes Jahr Frisch-und-g’sund-Schappen – da macht mir das Aufstehen gar nichts aus“, schmunzelt er.
Gemeinsam mit seiner Freundin Johanna zieht er in den Morgenstunden mit Ruten und immergrünen Ästchen in der Hand von Tür zu Tür – mit folgendem Spruch auf den Lippen: „Frisch und g’sund, frisch und g’sund; lång lebm, g’sund bleibm, nix klunzn, nix klågn, bis i wieda kum schlågn und des Christkind mit de goldenen Hoar, wünscht dir a guats neigs Joahr.“
Ein paar leichte Schläge bringen Glück und Segen
Am 28. Dezember, der „Tag der Unschuldigen Kinder“, ziehen Burschen und Mädchen in ganz Kärnten los, um mit ein paar leichten Schlägen Glück fürs kommende Jahr zu verteilen.
Das Frisch-und-g’sund-Schlagen – auch Schappen (vom slowenischen Wort šapanje) oder Pisnen (mittelhochdeutsch für „umherrennen“) genannt – soll Gesundheit und Segen bringen. Von den immergrünen Nadelbaumzweigen oder den bereits das frühlingshafte Aufblühen in sich tragenden Ästchen soll bei jedem Schlag die Lebenskraft auf den Menschen überspringen.
Brauch hat düsteren Ursprung
„Die Erwachsenen freuen sich dann immer, wenn wir sie mit den Ästen ein bisserl auf den Popo hauen“, lacht Jannik keck, während Johanna stolz erzählt: „Da krieg’ ich dann immer ein wenig Geld – das spar’ ich dann.“ Jannik hingegen kauft sich mit den Münzen „etwas Schönes“.
Doch so unbeschwert der Brauch heute gelebt wird, so düster ist sein biblischer Ursprung: König Herodes soll einst alle Kinder ermorden haben lassen, um das neugeborene Jesuskind, das als neuer König angekündigt worden war, zu töten. Diese Morde, so heißt es, rächen die „Schapper“ heute noch – und als kleiner Ausgleich erhalten die Kinder dafür Süßigkeiten, Kletzenbrot oder ein wenig Geld. Ein Brauch, der Generationen verbindet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.