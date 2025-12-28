Zu schnell unterwegs: Pkw krachte gegen Steine

Gegen 3.50 Uhr fuhr ein 21-jähriger Autofahrer von der Rheintalautobahn kommend die Langgasse (L42) in Fahrtrichtung Meinungen entlang. Dabei galt es auch, einen Kreisverkehr zu passieren. Fatalerweise fuhr der Lenker mit zu hoher Geschwindigkeit in diesen ein – mit dem Ergebnis, dass der Wagen über den rechten Fahrbahnrand hinauskam und gegen zwei hintereinander angeordnete Begrenzungssteine krachte. Erst nach rund 40 Metern kam der stark demolierte Pkw zum Stillstand.