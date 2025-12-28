Zu schnell unterwegs: Pkw krachte gegen Steine

In der Nacht auf Sonntag hat sich in Rankweil (Vorarlberg) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Der Unfallwagen wurde stark beschädigt, der Lenker blieb glücklicherweise unversehrt.
Gegen 3.50 Uhr fuhr ein 21-jähriger Autofahrer von der Rheintalautobahn kommend die Langgasse (L42) in Fahrtrichtung Meinungen entlang. Dabei galt es auch, einen Kreisverkehr zu passieren. Fatalerweise fuhr der Lenker mit zu hoher Geschwindigkeit in diesen ein – mit dem Ergebnis, dass der Wagen über den rechten Fahrbahnrand hinauskam und gegen zwei hintereinander angeordnete Begrenzungssteine krachte. Erst nach rund 40 Metern kam der stark demolierte Pkw zum Stillstand.
Kein Alkohol im Spiel
Durch die Wucht des Aufpralls wurden sämtliche Airbags ausgelöst, zudem ist auch ein automatischer E-Call abgesetzt worden. Der 21-Jährige konnte glücklicherweise selbstständig und unversehrt aus dem Auto steigen. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest verlief negativ. Der Unfallwagen wurde vom ÖAMTC abgeschleppt.
