Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Innsbrucker Nordkette

„Brandbekämpfung eine logistische Herausforderung“

Tirol
28.12.2025 13:30

Im Gespräch mit der „Krone“ zieht der Innsbrucker Bürgermeister Johannes Anzengruber eine erste Zwischenbilanz über den Waldbrand auf der Innsbrucker Nordkette und beschreibt, was den Einsatz so herausfordernd macht. 100 Personen, 25 Fahrzeuge und vier Hubschrauber standen auch am Sonntag im Einsatz. Das Betretungsverbot soll bis Sonntagabend bestehen.

0 Kommentare

Ganz Innsbruck war Zeuge, als am Samstag kurz nach Mittag plötzlich eine Rauchwolke auf der Nordkette zu sehen war. Ein vorerst kleines Feuer entwickelte sich binnen weniger Minuten zu einem großen Flächenbrand. Die meterhohen Flammen waren sogar von der Maria-Theresien-Straße aus zu sehen.

Schwieriger Einsatz
Die Anfahrt zum Brandherd war mühsam – und bald war klar: Ohne Hubschrauber geht da gar nichts. „Die Hubschrauber haben bis zum Einbruch der Dunkelheit von der Luft aus gelöscht. Gleichzeitig waren Feuerwehren vor Ort und haben dort das Feuer bekämpft. Die Brandbekämpfung war eine große logistische Herausforderung“, sagt Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber zur „Krone“.

Auf der Nordkette besteht aktuell zwischen Bahntrasse und Höttinger Graben ein Betretungsverbot.
Auf der Nordkette besteht aktuell zwischen Bahntrasse und Höttinger Graben ein Betretungsverbot.(Bild: Melanie Gassler-Tischlinger)

23 Aufflammungen in der Nacht
Während der Nacht wurde der 400 Quadratmeter umfassende Brandherd beobachtet – laut Anzengruber gab es in den Nachtstunden 23 Aufflammungen. „Am Sonntag ist es dann ab 6.30 Uhr wieder weitergegangen. Vier Hubschrauber waren im Einsatz – zum Löschen, aber auch für Erkundungsflüge. Das war auch der Grund, warum wir ein Betretungsverbot zwischen Seegrubenbahn und Höttinger Graben erlassen haben. Wenn ständig vier Hubschrauber in der Luft sind, dann sollte sich darunter niemand aufhalten. Das war eine reine Sicherheitsmaßnahme“, so Anzengruber weiter. Er geht davon aus, dass dieses Betretungsverbot im Laufe des Sonntags aufgehoben wird.

Zitat Icon

Es ist dringend notwendig, dass das Bundesheer endlich fix einen Hubschrauber in Tirol stationiert. Die Helikopter mussten am Sonntag von Hörsching anreisen.

BM Johannes Anzengruber

Bild: Christof Birbaumer

In Summe standen bzw. stehen neun Feuerwehren mit 25 Fahrzeugen sowie vier Helikopter im Einsatz. „Mein Dank gilt allen Einsatzkräften – danke auch an die Feuerwehren von Rum, Zirl und Völs, die uns ausgeholfen haben. Der Brand auf der Nordkette war ja nicht der einzige Einsatz am Wochenende für unsere Feuerwehren“, sagt der Bürgermeister.

Am Sonntag waren noch drei Wehren im Einsatz: die Freiwilligen Feuerwehren Hungerburg, Hötting und die Berufsfeuerwehr! Anzengruber geht davon aus, dass der Einsatz am Sonntagabend beendet werden kann.

Vier Hubschrauber waren für die Brandbekämpfung im Einsatz.
Vier Hubschrauber waren für die Brandbekämpfung im Einsatz.(Bild: Christof Birbaumer)
(Bild: Christof Birbaumer)
(Bild: Christof Birbaumer)

„Tirol brauchte einen Bundesheer-Hubschrauber“
Abschließend fordert der Innsbrucker Bürgermeister, dass das Bundesheer endlich fix einen Hubschrauber in Tirol stationieren müsse. „Am Samstag mussten wir zuerst mehr als eine Stunde warten, bis endlich ein Hubschrauber da war. Am Sonntag kamen dann zwei Bundesheer-Helikopter aus Hörsching. Es ist ein Gebot der Stunde, endlich einen Hubschrauber des Bundesheeres in Tirol zu stationieren. In Vomp herrschen optimale Voraussetzungen dafür. Im Sinne der Sicherheit der Tirolerinnen und Tiroler!“

Lesen Sie auch:
Vier Hubschrauber waren am Samstagnachmittag im Löscheinsatz.
Pause bei Löscheinsatz
Sind Zündler schuld an Waldbrand über Innsbruck?
27.12.2025
Einsatz läuft weiter
Waldbrand auf Nordkette: Kampf gegen Glutnester
28.12.2025
Vier Helis im Einsatz
Waldbrand unter Kontrolle, aber kein „Brand aus“
27.12.2025

Polizei sucht weiter nach Zeugen
Verletzt wurde, wie berichtet, niemand, auch die Infrastruktur war nicht gefährdet. Was den Brand ausgelöst hat, ist indes weiter nicht bekannt. Die Polizei berichtete jedoch von Zeugen, die im Bereich der Skiabfahrt „Tobl“ östlich der Höttinger Alm offenbar mit pyrotechnischen Gegenständen hantiert hatten.

Wer dazu Hinweise liefern kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Flughafen unter 059133/7581 zu melden. 

Porträt von Markus Gassler
Markus Gassler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
InnsbruckTirol
BürgermeisterWaldbrandHubschrauber
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
169.563 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
168.350 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
144.190 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf