„Brandbekämpfung eine logistische Herausforderung“

Im Gespräch mit der „Krone“ zieht der Innsbrucker Bürgermeister Johannes Anzengruber eine erste Zwischenbilanz über den Waldbrand auf der Innsbrucker Nordkette und beschreibt, was den Einsatz so herausfordernd macht. 100 Personen, 25 Fahrzeuge und vier Hubschrauber standen auch am Sonntag im Einsatz. Das Betretungsverbot soll bis Sonntagabend bestehen.
Ganz Innsbruck war Zeuge, als am Samstag kurz nach Mittag plötzlich eine Rauchwolke auf der Nordkette zu sehen war. Ein vorerst kleines Feuer entwickelte sich binnen weniger Minuten zu einem großen Flächenbrand. Die meterhohen Flammen waren sogar von der Maria-Theresien-Straße aus zu sehen.
Schwieriger Einsatz
Die Anfahrt zum Brandherd war mühsam – und bald war klar: Ohne Hubschrauber geht da gar nichts. „Die Hubschrauber haben bis zum Einbruch der Dunkelheit von der Luft aus gelöscht. Gleichzeitig waren Feuerwehren vor Ort und haben dort das Feuer bekämpft. Die Brandbekämpfung war eine große logistische Herausforderung“, sagt Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber zur „Krone“.
23 Aufflammungen in der Nacht
Während der Nacht wurde der 400 Quadratmeter umfassende Brandherd beobachtet – laut Anzengruber gab es in den Nachtstunden 23 Aufflammungen. „Am Sonntag ist es dann ab 6.30 Uhr wieder weitergegangen. Vier Hubschrauber waren im Einsatz – zum Löschen, aber auch für Erkundungsflüge. Das war auch der Grund, warum wir ein Betretungsverbot zwischen Seegrubenbahn und Höttinger Graben erlassen haben. Wenn ständig vier Hubschrauber in der Luft sind, dann sollte sich darunter niemand aufhalten. Das war eine reine Sicherheitsmaßnahme“, so Anzengruber weiter. Er geht davon aus, dass dieses Betretungsverbot im Laufe des Sonntags aufgehoben wird.
Es ist dringend notwendig, dass das Bundesheer endlich fix einen Hubschrauber in Tirol stationiert. Die Helikopter mussten am Sonntag von Hörsching anreisen.
BM Johannes Anzengruber
Bild: Christof Birbaumer
In Summe standen bzw. stehen neun Feuerwehren mit 25 Fahrzeugen sowie vier Helikopter im Einsatz. „Mein Dank gilt allen Einsatzkräften – danke auch an die Feuerwehren von Rum, Zirl und Völs, die uns ausgeholfen haben. Der Brand auf der Nordkette war ja nicht der einzige Einsatz am Wochenende für unsere Feuerwehren“, sagt der Bürgermeister.
Am Sonntag waren noch drei Wehren im Einsatz: die Freiwilligen Feuerwehren Hungerburg, Hötting und die Berufsfeuerwehr! Anzengruber geht davon aus, dass der Einsatz am Sonntagabend beendet werden kann.
„Tirol brauchte einen Bundesheer-Hubschrauber“
Abschließend fordert der Innsbrucker Bürgermeister, dass das Bundesheer endlich fix einen Hubschrauber in Tirol stationieren müsse. „Am Samstag mussten wir zuerst mehr als eine Stunde warten, bis endlich ein Hubschrauber da war. Am Sonntag kamen dann zwei Bundesheer-Helikopter aus Hörsching. Es ist ein Gebot der Stunde, endlich einen Hubschrauber des Bundesheeres in Tirol zu stationieren. In Vomp herrschen optimale Voraussetzungen dafür. Im Sinne der Sicherheit der Tirolerinnen und Tiroler!“
Polizei sucht weiter nach Zeugen
Verletzt wurde, wie berichtet, niemand, auch die Infrastruktur war nicht gefährdet. Was den Brand ausgelöst hat, ist indes weiter nicht bekannt. Die Polizei berichtete jedoch von Zeugen, die im Bereich der Skiabfahrt „Tobl“ östlich der Höttinger Alm offenbar mit pyrotechnischen Gegenständen hantiert hatten.
Wer dazu Hinweise liefern kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Flughafen unter 059133/7581 zu melden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.