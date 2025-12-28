„Brandbekämpfung eine logistische Herausforderung“

23 Aufflammungen in der Nacht

Während der Nacht wurde der 400 Quadratmeter umfassende Brandherd beobachtet – laut Anzengruber gab es in den Nachtstunden 23 Aufflammungen. „Am Sonntag ist es dann ab 6.30 Uhr wieder weitergegangen. Vier Hubschrauber waren im Einsatz – zum Löschen, aber auch für Erkundungsflüge. Das war auch der Grund, warum wir ein Betretungsverbot zwischen Seegrubenbahn und Höttinger Graben erlassen haben. Wenn ständig vier Hubschrauber in der Luft sind, dann sollte sich darunter niemand aufhalten. Das war eine reine Sicherheitsmaßnahme“, so Anzengruber weiter. Er geht davon aus, dass dieses Betretungsverbot im Laufe des Sonntags aufgehoben wird.