Ohne Verpflichtung
Pilotprojekt: Einjähriger Wehrdienst für Junge
In Großbritannien ist der Wehrdienst in den 1960er-Jahren abgeschafft worden. Jetzt soll ein Pilotprojekt junge Menschen wieder für das Heer begeistern. Ab März können unter 25-Jährige die Militärausbildung absolvieren, ohne sich danach verpflichten zu müssen.
Das britische Militär führt einen neuen freiwilligen Wehrdienst ein. Ab März solle es zunächst rund 150 Menschen unter 25 Jahren ermöglicht werden, eine bezahlte einjährige Militärausbildung zu absolvieren, teilte das Verteidigungsministerium am Samstag mit. Das Pilotprojekt, mit dem die Regierung die Rekrutierung ankurbeln will, sei „ohne Verpflichtung über den Kurs hinaus“. Langfristig soll es „bei Interesse“ auf mehr als tausend Plätze erweitert werden.
Ausbildung ohne Verpflichtung
Der britische Armeechef Richard Knighton hatte kürzlich gefordert, dass angesichts wachsender Bedrohungen unter anderem durch Russland mehr Menschen bereit sein müssten, „für ihr Land zu kämpfen“. Die Wehrpflicht in Großbritannien war in den 1960er-Jahren abgeschafft worden. Laut Zahlen des britischen Verteidigungsministeriums hat die Armee im Zeitraum 2022-2023 rund 38 Prozent weniger Rekruten ausgebildet als im Zeitraum 2019-2020.
Ausbildung soll fürs Heer begeistern
Verteidigungsminister John Healey sprach laut Regierungssaussendung von einer „neuen Ära für die Verteidigung“. Das neue „Gap Year“-Programm solle jungen Menschen einen Einblick in die „unglaublichen Fähigkeiten“ und Ausbildungen geben, die Landstreitkräfte, Marine und Luftwaffe zu bieten hätten.
