Pilotprojekt: Einjähriger Wehrdienst für Junge

Das britische Militär führt einen neuen freiwilligen Wehrdienst ein. Ab März solle es zunächst rund 150 Menschen unter 25 Jahren ermöglicht werden, eine bezahlte einjährige Militärausbildung zu absolvieren, teilte das Verteidigungsministerium am Samstag mit. Das Pilotprojekt, mit dem die Regierung die Rekrutierung ankurbeln will, sei „ohne Verpflichtung über den Kurs hinaus“. Langfristig soll es „bei Interesse“ auf mehr als tausend Plätze erweitert werden.