Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kindertheater

Miss Schüchtern erlebt ein turbulentes Abenteuer

Kärnten
28.12.2025 11:00
Wildo Schwein und die exzentrische Wienerin Miss Wirrwarr.
Wildo Schwein und die exzentrische Wienerin Miss Wirrwarr.(Bild: Marta Gillner)

„Ein Traumhaus für Miss Schüchtern“ in den Kammerlichtspielen begeistert mit pointierten Figuren und einer gehörigen Portion Mut – ein Theaterstück mit Blick auf das Wesentliche.

0 Kommentare

Hinter einem schwarzen Vorhang verbirgt sich die bunte Welt des britischen Kinderbuchautors Roger Hargreaves, dem Erfinder von Mister Glücklich und seinen Freunden. Bereits in den vergangenen zwei Jahren griff das Theater KuKuKK auf seine herrlich unkonventionellen Figuren zurück und konnte mit „Miss Sonnenschein und Mister Glücklich“ das Publikum begeistern.

Feine Regieführung mit Blick aufs Wesentliche
Diesen Winter hebt Sabine Kristof-Kranzelbinder (Regie und Text) weitere Charaktere und Geschichten auf die Klagenfurter Bühne. Ohne großes Brimborium, dafür mit liebevoll ausgewählten Figuren, feiner Regieführung und einem Blick für herrliche Details, gelingt es ihr, die jungen Besucher zu verzaubern.

Im Garten von Susi Schüchtern kracht es plötzlich – der schwarze Vorhang fällt und Susi steht vor den Trümmern ihres Hauses. Doch wie soll die vorsichtige Susi ihr Zuhause wieder aufbauen? Ist sie doch zu schüchtern, um nach Hilfe zu fragen. Glücklicherweise tauchen unter anderem Miss Hilfsbereit, Mister Schussel, Miss Wirrwarr, Miss Unentschieden und Mister Komisch auf, um der zaghaften Susi zu helfen.

Wildo unterstützt Susi ihr Haus wieder auzubauen.
Wildo unterstützt Susi ihr Haus wieder auzubauen.(Bild: Marta Gillner)
Michael Kristof-Kranzelbinder, Karin Yoko Jochum und Paolina Neugebauer (v.l.n.r.) singen zur ...
Michael Kristof-Kranzelbinder, Karin Yoko Jochum und Paolina Neugebauer (v.l.n.r.) singen zur Musik von Mathias Krispin Bucher.(Bild: Marta Gillner)

Ein Stück über Hilfsbereitschaft und Freundschaft
Während auf der Bühne gerätselt wird, wer für das Chaos verantwortlich ist, spekulieren auch die Kinder flüsternd im Zuschauerraum, ob es ein Erdbeben oder doch Herr Rießig war.

Karin Yoko Jochum führt zunächst zurückhaltend als Miss Schüchtern und später selbstsicher durch den vergnüglichen Abend. Paolina Neugebauer und Michael Kristof-Kranzelbinder schlüpfen mit einer gehörigen Portion Slapstick akzentuiert in weitere Rollen. Ein Stück über Hilfsbereitschaft, Mut, Liebe und wahre Freundschaft – Werte, die gerade zu Weihnachten besonders im Vordergrund stehen sollten. 

Vorstellungen bis 11. Januar in den Kammerlichtspielen Klagenfurt. Infos hier

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
168.903 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
167.744 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
139.836 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Mehr Kärnten
Kindertheater
Miss Schüchtern erlebt ein turbulentes Abenteuer
Jahresrückblick
Fall geklärt, Motiv offen: Grenzen unserer Justiz
Frisch und g‘sund
Junge Glücksbringer mit Rute und grünen Zweigen
Jetzt bewerben
IT-Lehre mit Schwerpunkt Systemtechnik starten
Fackelwanderung & Co.
Silvester mit Kindern: Ausflugstipps und Feiern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf