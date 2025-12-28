Miss Schüchtern erlebt ein turbulentes Abenteuer

Im Garten von Susi Schüchtern kracht es plötzlich – der schwarze Vorhang fällt und Susi steht vor den Trümmern ihres Hauses. Doch wie soll die vorsichtige Susi ihr Zuhause wieder aufbauen? Ist sie doch zu schüchtern, um nach Hilfe zu fragen. Glücklicherweise tauchen unter anderem Miss Hilfsbereit, Mister Schussel, Miss Wirrwarr, Miss Unentschieden und Mister Komisch auf, um der zaghaften Susi zu helfen.