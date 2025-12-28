Miss Schüchtern erlebt ein turbulentes Abenteuer

„Ein Traumhaus für Miss Schüchtern“ in den Kammerlichtspielen begeistert mit pointierten Figuren und einer gehörigen Portion Mut – ein Theaterstück mit Blick auf das Wesentliche.
Hinter einem schwarzen Vorhang verbirgt sich die bunte Welt des britischen Kinderbuchautors Roger Hargreaves, dem Erfinder von Mister Glücklich und seinen Freunden. Bereits in den vergangenen zwei Jahren griff das Theater KuKuKK auf seine herrlich unkonventionellen Figuren zurück und konnte mit „Miss Sonnenschein und Mister Glücklich“ das Publikum begeistern.
Feine Regieführung mit Blick aufs Wesentliche
Diesen Winter hebt Sabine Kristof-Kranzelbinder (Regie und Text) weitere Charaktere und Geschichten auf die Klagenfurter Bühne. Ohne großes Brimborium, dafür mit liebevoll ausgewählten Figuren, feiner Regieführung und einem Blick für herrliche Details, gelingt es ihr, die jungen Besucher zu verzaubern.
Im Garten von Susi Schüchtern kracht es plötzlich – der schwarze Vorhang fällt und Susi steht vor den Trümmern ihres Hauses. Doch wie soll die vorsichtige Susi ihr Zuhause wieder aufbauen? Ist sie doch zu schüchtern, um nach Hilfe zu fragen. Glücklicherweise tauchen unter anderem Miss Hilfsbereit, Mister Schussel, Miss Wirrwarr, Miss Unentschieden und Mister Komisch auf, um der zaghaften Susi zu helfen.
Ein Stück über Hilfsbereitschaft und Freundschaft
Während auf der Bühne gerätselt wird, wer für das Chaos verantwortlich ist, spekulieren auch die Kinder flüsternd im Zuschauerraum, ob es ein Erdbeben oder doch Herr Rießig war.
Karin Yoko Jochum führt zunächst zurückhaltend als Miss Schüchtern und später selbstsicher durch den vergnüglichen Abend. Paolina Neugebauer und Michael Kristof-Kranzelbinder schlüpfen mit einer gehörigen Portion Slapstick akzentuiert in weitere Rollen. Ein Stück über Hilfsbereitschaft, Mut, Liebe und wahre Freundschaft – Werte, die gerade zu Weihnachten besonders im Vordergrund stehen sollten.
Vorstellungen bis 11. Januar in den Kammerlichtspielen Klagenfurt. Infos hier.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.