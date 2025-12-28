Grünes Licht für die Weltcup-Rennen in Zauchensee

Der Internationale Skiverband FIS stattete dem Weltcup-Ort Zauchensee einen Besuch ab. Dabei wurde die Abfahrtsstrecke für die Damen-Rennen am Gamskogel inspiziert. Das Ergebnis ist erfreulich.
Den Speedrennen im alpinen Ski-Weltcup der Frauen in Zauchensee steht nichts mehr im Weg. Nach der Schneekontrolle durch die FIS-Verantwortlichen gab es am Sonntagvormittag grünes Licht vom Internationalen Skiverband FIS.
In Zauchensee sind am 10. und 11. Jänner eine Abfahrt bzw. ein Super-G angesetzt. „Die Weltcup-Strecke präsentiert sich bereits jetzt in einem sehr guten Zustand“, vermeldete Zauchensees OK-Chef Michael Walchhofer via ÖSV-Aussendung.
Ende Dezember beginnen die Pongauer mit dem Aufbau der Sicherheitsvorkehrungen. Nach und nach wird die Strecke dann für den Publikumslauf gesperrt. Mit der Beschneiung hatte man bereits im November begonnen.
