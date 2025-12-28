Vorteilswelt
FIS war zu Besuch

Grünes Licht für die Weltcup-Rennen in Zauchensee

Salzburg
28.12.2025 14:31
Conny Hütter und die schnellsten Ski-Damen der Welt gastieren 2026 wieder in Zauchensee.
Conny Hütter und die schnellsten Ski-Damen der Welt gastieren 2026 wieder in Zauchensee.(Bild: GEPA pictures)

Der Internationale Skiverband FIS stattete dem Weltcup-Ort Zauchensee einen Besuch ab. Dabei wurde die Abfahrtsstrecke für die Damen-Rennen am Gamskogel inspiziert. Das Ergebnis ist erfreulich. 

0 Kommentare

Den Speedrennen im alpinen Ski-Weltcup der Frauen in Zauchensee steht nichts mehr im Weg. Nach der Schneekontrolle durch die FIS-Verantwortlichen gab es am Sonntagvormittag grünes Licht vom Internationalen Skiverband FIS.

Grünes Licht für Zauchensee: Streckenchef Alexander Kronreif, FIS Alberto Senigagliesi, ...
Grünes Licht für Zauchensee: Streckenchef Alexander Kronreif, FIS Alberto Senigagliesi, Rennleiter Thomas Gsodam, OK-Präsident Michael Walchhofer (von links).(Bild: Weissenbacher/Zauchensee)

In Zauchensee sind am 10. und 11. Jänner eine Abfahrt bzw. ein Super-G angesetzt. „Die Weltcup-Strecke präsentiert sich bereits jetzt in einem sehr guten Zustand“, vermeldete Zauchensees OK-Chef Michael Walchhofer via ÖSV-Aussendung.

Lesen Sie auch:
Lisa Grill bei einer Fahrt in St. Moritz.
ÖSV-Fahrerin wieder da
Bei ihr versetzt die Liebe zum Skisport Berge
17.12.2025

Ende Dezember beginnen die Pongauer mit dem Aufbau der Sicherheitsvorkehrungen. Nach und nach wird die Strecke dann für den Publikumslauf gesperrt. Mit der Beschneiung hatte man bereits im November begonnen. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Salzburg

