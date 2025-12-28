Das Geheimnis hinter Charlottes magischem Auftritt

„Vor einem Filmteam und vor der Person zu spielen, die die Musik geschrieben hat, ist für jeden nervenaufreibend, da bin ich mir sicher“, schmunzelte Cooper im Gespräch mit der BBC. Doch von großer Nervosität sei bei Kate und Charlotte nichts zu bemerken gewesen. „Sie spielten mehrmals, dann baten sie mich, auch kurz zu spielen, und ich gab ein paar kleine Hinweise. Aber eigentlich brauchte ich das gar nicht. Ich glaube, ich war eher als Anfeuerer dort.“