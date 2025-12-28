Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Komponist packt aus

Das Geheimnis hinter Charlottes magischem Auftritt

Royals
28.12.2025 13:12
Prinzessin Charlotte und Prinzessin Kate verzauberten zu Weihnachten mit einem ganz besonders ...
Prinzessin Charlotte und Prinzessin Kate verzauberten zu Weihnachten mit einem ganz besonders magischem Klavierstück.(Bild: Viennareport)

Es war wohl einer DER royalen Gänsehaut-Momente des ausgehenden Jahres: Prinzessin Kate überraschte bei ihrem Weihnachtskonzert mit einem magischen Klavierspiel an der Seite ihrer Tochter Charlotte. Jetzt verrät Komponist Erland Cooper das Geheimnis des magischen Duetts.

0 Kommentare

Anlässlich Kates Weihnachtskonzerts „Together At Christmas“ spielten die Prinzessin von Wales und Prinzessin Charlotte gemeinsam das Stück „Holm Sound“, das von Cooper komponiert wurde. Das Mama-Tochter-Duett wurde vorab in der Inner Hall von Windsor Castle aufgezeichnet und am Heiligen Abend im britischen TV ausgestrahlt.

„Sie waren einfach so gut“
Bei der Aufzeichnung war der schottische Musiker selbst dabei. Der BBC verriet Cooper nun, dass er völlig überwältigt von der Darbietung der beiden Royals war. Und plauderte zudem einige Geheimnisse des magischen Moments aus.

Prinzessin Kate teilte das Klavier-Duett mit ihrer Tochter Charlotte auch auf Instagram:

„Ich hatte Anfang des Jahres ein Gespräch mit der Prinzessin und wusste, dass sie dieses Musikstück gerne mit ihrer Familie spielt“, erklärte Cooper, dass er schon länger in Kontakt mit Kate gestanden war. Dennoch sei es eine „große Überraschung“ gewesen, als er Monate später wieder von der Prinzessin von Wales gehört habe, die ihn „nach Windsor Castle eingeladen“ habe, wo er das Stück schließlich „von zwei Prinzessinnen gespielt“ hören durfte. Anweisungen habe er dabei keine geben müssen, plauderte Cooper aus. „Sie waren einfach so gut.“

Kate und Charlotte spielten jeweils einhändig
Für das Klavier-Duett hatten Kate und Charlotte übrigens eine ungewöhnliche Idee: Während die 43-Jährige ausschließlich mit der linken Hand spielte, verwendete ihre Tochter nur die rechte Hand für den anderen Part des Stücks.

„Vor einem Filmteam und vor der Person zu spielen, die die Musik geschrieben hat, ist für jeden nervenaufreibend, da bin ich mir sicher“, schmunzelte Cooper im Gespräch mit der BBC. Doch von großer Nervosität sei bei Kate und Charlotte nichts zu bemerken gewesen. „Sie spielten mehrmals, dann baten sie mich, auch kurz zu spielen, und ich gab ein paar kleine Hinweise. Aber eigentlich brauchte ich das gar nicht. Ich glaube, ich war eher als Anfeuerer dort.“

Von Charlotte verzaubert
Vor allem Charlotte habe ihn verzaubert, so der Komponist. „Sie ist sehr selbstbewusst. Sie hat es wirklich gut gespielt. Sie spielt es so wunderschön.“

Lesen Sie auch:
Prinzessin Kate ist sichtlich stolz auf die zehnjährige Charlotte. 
Rührende Überraschung
Kate und Charlotte entzücken mit Weihnachtsduett
25.12.2025

Das Stück „Holm Sound“ hat für Cooper eine ganz besondere Bedeutung. Der Schotte schrieb es nämlich für seine Mutter, die ebenfalls Charlotte heißt. „Das ist diese wunderbare Zufälligkeit – es geht darum, wie wir unsere Eltern durch die Augen unserer Kinder sehen. Und wenn man dann seine Mutter anschaut, die Großmutter, sieht man darin wiederum seine eigenen Kinder. Es geht um diesen geschlossenen Kreis – und um Mutterschaft.“

Wohl auch ein Grund, warum Kate und Charlotte gerade dieses Stück auch gerne privat spielen.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
169.563 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
168.350 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
144.190 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Mehr Royals
Komponist packt aus
Das Geheimnis hinter Charlottes magischem Auftritt
„War of the Waleses“
Neue Einblicke in Rosenkrieg von Charles und Diana
Nach nur 10 Monaten
Nächste PR-Managerin von Meghan schmeißt hin!
Nach Høiby-Skandal
Norwegens König hofft auf ruhigeres Jahr 2026
Wegen unruhiger Zeiten
Charles’ Weihnachtsrede mit ernster Botschaft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf