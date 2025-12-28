Kicker löscht Red Bull Salzburg aus „Lebenslauf“

Was passiert mit Karim Onisiwo bei Red Bull Salzburg?

Zu viel Quantität gibt es auch im Angriff. Vertraut der deutsche Coach weiterhin auf seine Doppelspitze, kommen aktuell sechs Spieler für zwei Positionen infrage: Yorbe Vertessen, Edmund Baidoo, Petar Ratkov, der wieder genesene Karim Konate, Enrique Aguilar und Karim Onisiwo. Letztgenannter ist auch in dieser Spielzeit kein Faktor, verpasste die Hälfte der möglichen Pflichtspiele allein verletzungsbedingt. Sollte es im Winter noch nicht zur Trennung kommen, ist es aller Voraussicht nach im Sommer so weit. Da läuft der Vertrag des Routiniers aus. Eines steht fest: Neo-Sportboss Marcus Mann hat gleich bei seinem Amtsantritt alle Hände voll zu tun.