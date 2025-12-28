Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Naht der Abschied?

Kicker löscht Red Bull Salzburg aus „Lebenslauf“

Salzburg
28.12.2025 14:00
Bei Red Bull Salzburg könnte es schon im Winter zu Abgängen kommen. Der Kader ist viel zu groß.
Bei Red Bull Salzburg könnte es schon im Winter zu Abgängen kommen. Der Kader ist viel zu groß.(Bild: Andreas Tröster)

Welche Aufgaben Marcus Mann als Neo-Sportboss des FC Red Bull Salzburg angehen muss, berichtete die „Krone“ bereits. Eine Herausforderung wird die Verkleinerung des üppigen Kaders sein. Ein Spieler dürfte bereits mit seiner Zeit in Österreich abgeschlossen haben. 

0 Kommentare

Trainingsfortschritte, besondere Partien, aber auch private Einblicke: Die Plattform Instagram ist für viele Fußballspieler die Visitenkarte oder sogar eine Art höchstpersönlicher Lebenslauf. Eine große Rolle spielen dabei auch die Vereine, für die man aktiv war oder ist. Wenn dann aber ein bestimmter Klub plötzlich nicht mehr Teil des „Lebens“ ist, fällt das sofort auf. Wie bei Lucas Gourna-Douath.

Obwohl er im defensiven Mittelfeld und in der Innenverteidigung spielen könnte, war Lucas ...
Obwohl er im defensiven Mittelfeld und in der Innenverteidigung spielen könnte, war Lucas Gourna-Douath kaum Einsatzzeit vergönnt.(Bild: Andreas Tröster)

Keine Spur von Red Bull Salzburg
Der defensive Mittelfeldmann kickte in seiner Karriere bereits für St. Etienne, AS Roma und die französische Nachwuchs-Nationalelf. Und auch für den FC Red Bull Salzburg. Von den Bullen ist auf dem Profil des Franzosen – mit 13 Millionen Euro immer noch der teuerste Einkauf der österreichischen Bundesliga-Geschichte – aber zumindest fototechnisch nichts zu sehen. . .

Rekordeinkauf spielte klitzekleine Rolle
Die Zeichen zwischen den beiden Parteien stehen nicht zum ersten Mal auf Abschied. Schon im vergangenen Winter wollten Klub und Spieler die Trennung. Für Gourna-Douath ging es leihweise in die italienische Serie A. Im vergangenen Sommer schaffte es der damalige Sportdirektor Rouven Schröder aber nicht mehr, den Franzosen an den Mann zu bringen. Der Traum des Spielers, in eine Top-5-Liga zu wechseln, ging nicht in Erfüllung. So kehrte er ins Trainingsgeschehen nach Taxham zurück. Viel Spielzeit war ihm aber folglich nicht vergönnt. 

Trainer Thomas Letsch hielt klitzekleine Stücke auf den Rekordeinkauf, gab ihm insgesamt nur 192 Minuten. Die letzten fünf Spiele vor der Winterpause verpasste der Rechtsfuß dann offiziell wegen einer Knieverletzung. 

Packt Lucas Gourna-Douath im Winter seine Taschen? Es deutet vieles darauf hin.
Packt Lucas Gourna-Douath im Winter seine Taschen? Es deutet vieles darauf hin.(Bild: 2024 FC Red Bull Salzburg)

Im Bullen-Mittelfeld herrscht ein Überangebot
Nimmt man die Spielzeit unter Letsch als Indikator her, muss ein weiterer Mittelfeldspieler ebenfalls zu den Abgangskandidaten zählen: Mamady Diambou. Der Malier kommt auch in dieser Saison nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Sein bislang letzter Einsatz datiert vom 2. November. Seitdem war er – wenn überhaupt – nur Teil des Kaders.

Mamady Diambou kommt bei Red Bull Salzburg weiterhin nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers ...
Mamady Diambou kommt bei Red Bull Salzburg weiterhin nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.(Bild: GEPA)

Zudem herrscht auf der Doppel-Sechs ohnehin ein Überangebot. Neben den gesetzten Spielern Mads Bidstrup (Kapitän) und Soumaila Diabate können zusätzlich zum Duo Gourna-Douath/Diambou auch Takumu Kawamura, Valentin Sulzbacher und Maurits Kjaergaard diese Position bekleiden. 

Lesen Sie auch:
Marcus Mann ist Salzburgs neuer Sportboss.
Neo-Bullen-Sportchef
Der neue Mann und seine größten Baustellen
27.12.2025

Was passiert mit Karim Onisiwo bei Red Bull Salzburg?
Zu viel Quantität gibt es auch im Angriff. Vertraut der deutsche Coach weiterhin auf seine Doppelspitze, kommen aktuell sechs Spieler für zwei Positionen infrage: Yorbe Vertessen, Edmund Baidoo, Petar Ratkov, der wieder genesene Karim Konate, Enrique Aguilar und Karim Onisiwo. Letztgenannter ist auch in dieser Spielzeit kein Faktor, verpasste die Hälfte der möglichen Pflichtspiele allein verletzungsbedingt. Sollte es im Winter noch nicht zur Trennung kommen, ist es aller Voraussicht nach im Sommer so weit. Da läuft der Vertrag des Routiniers aus. Eines steht fest: Neo-Sportboss Marcus Mann hat gleich bei seinem Amtsantritt alle Hände voll zu tun. 

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Top-3

Gelesen

Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
169.563 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
168.350 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
144.190 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf