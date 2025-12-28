IT-Lehre mit Schwerpunkt Systemtechnik starten

Vorteilswelt
Kärnten
28.12.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
IT-Lehrakademie Barmherzige Brüder Österreich
IT-Lehrakademie Barmherzige Brüder Österreich(Bild: Barmherzige Brüder)

Die Digitalisierung durchdringt alle Bereiche des Lebens – auch im Gesundheitswesen. Wer ab September 2026 Teil dieser spannenden Entwicklung sein möchte, hat mit der IT-Lehrakademie der Barmherzigen Brüder in St. Veit/Glan die perfekte Chance. Hier treffen modernste Technologie, gesellschaftliche Verantwortung und praxisnahe Ausbildung aufeinander. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Von der multimedialen digitalen Patientenakte bis zum WLAN am Krankenbett – die Barmherzigen Brüder setzen auf innovative IT-Lösungen, um Patienten bestmöglich zu versorgen. In der eigenen IT-Lehrakademie werden junge Menschen zu Fachkräfte ausgebildet, die diese Prozesse gestalten.

(Bild: Bamherzige Brüder)

Hochmoderne Ausstattung und praxisnahe Ausbildung
Die IT-Lehrakademie bietet Jugendlichen eine Ausbildung, die ihresgleichen sucht: Ein topmodernes IT-Labor, spezialisierte Ausbildungsräume und ein praxisorientierter Lehrplan bereiten die jungen Talente optimal auf ihre zukünftigen Aufgaben vor. Dabei reicht das Spektrum von Netzwerktechnik über Server-Management bis hin zu Cybersecurity. Besonders spannend ist der Umgang mit den IT-Systemen, die den Alltag in den Krankenhäusern erst ermöglichen.

„Es ist großartig, mit Technik zu arbeiten, die Menschen hilft“, sagt Leon Popetschnig, Lehrling im ersten Jahr. Von Anfang an sind die Auszubildenden vollwertige Teammitglieder und arbeiten Hand in Hand mit erfahrenen IT-Experten. „Unsere Lehrlinge tragen direkt zur reibungslosen Patientenversorgung bei“, erklärt Ing. Gerhard Schrittesser, Bereichsleiter IT-Operations Barmherzige Brüder Österreich. „Neben umfangreichem technischen Wissen ist es uns aber auch wichtig, den Jugendlichen die Werte der Barmherzigen Brüder zu vermitteln.“

(Bild: Barmherzige Brüder)

Praxis steht im Fokus
Im zweiten Lehrjahr wird es noch intensiver: Nach der Berufsschule unterstützen die Lehrlinge den „Field Support“, eine Serviceeinheit, die seit 2024 Teil der IT-Lehrakademie ist. Dort warten und entwickeln sie gemeinsam mit Fachleuten die IT-Systeme in den Krankenhäusern St. Veit/Glan und Elisabethinen Klagenfurt weiter.

„Ich freue mich darauf, mein Wissen zu vertiefen und gemeinsam mit meinem Team komplexe Herausforderungen zu meistern“, berichtet Marko Gesson, zweites Lehrjahr. In der engen Zusammenarbeit mit Experten lernen die Jugendlichen, in stressigen Situationen lösungsorientiert zu handeln – eine wichtige Fähigkeit für ihre spätere Karriere.

(Bild: Barmherzige Brüder)

Beruf mit Zukunft und Sinn
Nach der Ausbildung stehen den Absolventen viele Möglichkeiten offen: Ob im betriebseigenen Rechenzentrum, innerhalb der IT-Services, im zentralen Service Desk oder in den Einrichtungen der Barmherzigen Brüder selbst – die Perspektiven sind vielfältig.

„Wir wollen unseren Lehrlingen nicht nur technisches Know-how vermitteln, sondern auch echte Karrieremöglichkeiten aufzeigen“, betont Julian Edlinger, Leiter der IT-Lehrakademie. „Bei uns finden junge Menschen einen Beruf, der nicht nur zukunftssicher ist, sondern auch Sinn stiftet – eine Kombination aus Technik und Menschlichkeit.“

Jetzt bewerben und durchstarten!

Die nächste Ausbildung an der IT-Lehrakademie startet im Herbst 2026. IT-begeisterte Jugendliche können sich ab sofort bewerben. Weitere Infos unter www.it-lehrakademie.at oder unter 0316/90 606-1701.

(Bild: Bamherzige Brüder)
