IT-Lehre mit Schwerpunkt Systemtechnik starten

Die Digitalisierung durchdringt alle Bereiche des Lebens – auch im Gesundheitswesen. Wer ab September 2026 Teil dieser spannenden Entwicklung sein möchte, hat mit der IT-Lehrakademie der Barmherzigen Brüder in St. Veit/Glan die perfekte Chance. Hier treffen modernste Technologie, gesellschaftliche Verantwortung und praxisnahe Ausbildung aufeinander. Bewerbungen sind ab sofort möglich.