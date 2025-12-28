Fan klagt an: Hat Deutschland Schumi vergessen?

Auch da hat sich die Stadt nicht mit Ruhm bekleckert. Die Kartbahn sollte der Braunkohle zum Opfer fallen, es gab einen Ersatz in der Nähe, dort wurde mir harten Bandagen gekämpft. Es gab ein Lärmschutzgutachten,das besagte, dass für den Ort Blatzheim kein Lärm entstehen würde. Zu der Zeit waren Kommunalwahlen, das wurde politisch genutzt, um Stimmung gegen die Bahn zu machen. Es gab danach Gespräche mit einigen Vertretern, Sport und Politik, weil man nicht hundertprozentig wusste, ob die Bahn weg gebaggert wird. Sodann hat man sich entschieden, zweigleisig zu fahren, wenn die Alte Bahn bleibt ist alles andere vom Tisch.