So leicht konnte der Millionenbetrüger fliehen

Wie konnte wieder ein Insasse der Klagenfurter Justizanstalt verschwinden? Der dritte Fall binnen weniger Wochen wirft Fragen auf – zumal unklar ist, wann der schillernde Millionenbetrüger und EXW-Boss Benjamin H. genau abgetaucht ist. Während er schon in Dubai vermutet wird, wurde sein Ex-Kumpel wegen eines weiteren Millionencoups am Wörthersee verurteilt.