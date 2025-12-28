Vorteilswelt
Leihe zu Ende

Micheler kehrt von Bielefeld zu Hoffenheim zurück

Fußball International
28.12.2025 13:20
lorian Micheler (li.) geht wieder zu Hoffenheim.
lorian Micheler (li.) geht wieder zu Hoffenheim.(Bild: GEPA)

Leihspieler Florian Micheler verlässt in der Winterpause den deutschen Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld und kehrt früher als geplant zu seinem Stammverein TSG Hoffenheim zurück.

Der 20-jährige ÖFB-U21-Teamakteur absolvierte im Herbst vier Einsätze für Bielefeld und damit weit weniger als erhofft.

Erst im Sommer 2025 hatte Micheler seinen Vertrag bei der TSG von Trainer Christian Ilzer und Sportchef Andreas Schicker langfristig verlängert.

