Kamerad erschossen: Es bleibt bei 12 Jahren Haft

Warum musste Mustafa sterben? Seit über einem Jahr quält diese Frage wohl die Familie des getöteten Austro-Türken, der in der Spittaler Türkkaserne seinen Grundwehrdienst versah und im Dienst erschossen wurde. Doch Antworten darauf gibt es keine – vor allem nicht vom Täter, Lukas P., der nie erklären konnte oder wollte, warum er seinen Kameraden mit der Dienstwaffe niedergestreckt hatte.