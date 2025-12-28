So frostig wird es zu Silvester in Österreich

Pünktlich zu Silvester zeigt sich das Wetter in Österreich von seiner winterlichen Seite: Im Norden und Osten ziehen im Laufe des Tages rasch dichte Wolken auf, ab dem Nachmittag ist dort mit Schneefall zu rechnen – rechtzeitig zum Start in den Jahreswechsel. In den übrigen Landesteilen bleibt es hingegen überwiegend sonnig. Die Temperaturen unterstreichen die frostige Silvesterstimmung – in der Früh sinken sie auf minus 14 bis minus zwei Grad, tagsüber werden nur minus drei bis plus drei Grad erreicht.