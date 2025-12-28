Vorteilswelt
Eisiger Jahreswechsel

So frostig wird es zu Silvester in Österreich

Österreich
28.12.2025
Am Silvestermorgen hat es zwischen minus 14 und minus zwei Grad!
Am Silvestermorgen hat es zwischen minus 14 und minus zwei Grad!

Bitterkalte Nächte, Wind und stellenweise Schnee: So präsentiert sich die Silvesterwoche in Österreich. Laut Prognose startet der Jahreswechsel sehr winterlich – mit teils frostigen Temperaturen, lebhaftem Wind und Schneefall. Vor allem Silvester bringt in Teilen des Landes nochmals richtig winterliche Verhältnisse.

Am Montag zeigt sich das Wetter zweigeteilt. Im Donau- und Rheintal sowie in inneralpinen Becken und Tälern hält sich in den Morgenstunden lokal Hochnebel. Abseits davon dominiert strahlender Sonnenschein. Erst gegen Abend ziehen von Norden her dichtere Wolken auf. Die Temperaturen steigen tagsüber auf ein bis zwölf Grad.

Im Norden und Osten ist am Dienstag lokaler Schneefall möglich. Im Süden und Südosten überwiegt hingegen sonniges Wetter. Am Nachmittag fällt Schnee nur noch zwischen dem Tiroler Unterland und dem Mostviertel. Sonst bleibt es sonnig und trocken. In der Früh minus elf bis plus ein Grad, die Höchstwerte liegen zwischen minus ein und plus fünf Grad.

Österreich
Symbol wolkenlos
-1° / 5°
7 km/h
08:05 h
10 %
Symbol wolkig
3° / 4°
29 km/h
03:37 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-2° / 5°
7 km/h
08:03 h
35 %
Symbol wolkig
1° / 2°
20 km/h
06:09 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 1°
24 km/h
01:31 h
60 %
Symbol stark bewölkt
1° / 4°
14 km/h
03:30 h
45 %
Symbol stark bewölkt
0° / 5°
17 km/h
02:01 h
50 %
Symbol stark bewölkt
2° / 7°
14 km/h
03:03 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 7°
5 km/h
02:59 h
45 %
Symbol stark bewölkt
3° / 5°
11 km/h
03:22 h
60 %
Wien
Symbol wolkenlos
-6° / 2°
10 km/h
08:05 h
< 5 %
Symbol heiter
-1° / 1°
20 km/h
06:54 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-5° / 2°
21 km/h
07:53 h
35 %
Symbol wolkig
-2° / 1°
16 km/h
06:16 h
50 %
Symbol Schneefall
-4° / 0°
37 km/h
00:37 h
65 %
Symbol wolkig
0° / 2°
17 km/h
04:16 h
45 %
Symbol bedeckt
-2° / 4°
21 km/h
01:35 h
55 %
Symbol wolkig
0° / 3°
13 km/h
03:43 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 3°
7 km/h
02:54 h
50 %
Symbol bedeckt
1° / 4°
10 km/h
01:25 h
50 %
St. Pölten
Symbol wolkenlos
-1° / 5°
4 km/h
08:08 h
< 5 %
Symbol wolkig
3° / 4°
25 km/h
04:33 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-4° / 5°
5 km/h
08:07 h
30 %
Symbol heiter
1° / 2°
22 km/h
06:33 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 3°
23 km/h
03:06 h
55 %
Symbol stark bewölkt
1° / 5°
7 km/h
03:15 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 4°
7 km/h
01:50 h
50 %
Symbol stark bewölkt
0° / 6°
10 km/h
03:20 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 6°
13 km/h
02:17 h
45 %
Symbol bedeckt
3° / 5°
14 km/h
00:48 h
60 %
Eisenstadt
Symbol wolkenlos
-3° / 3°
7 km/h
07:39 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-3° / -1°
8 km/h
02:39 h
< 5 %
Symbol heiter
-7° / 1°
8 km/h
07:02 h
30 %
Symbol wolkig
-3° / 2°
10 km/h
04:31 h
50 %
Symbol leichter Schneefall
-5° / -0°
15 km/h
02:51 h
60 %
Symbol wolkig
-2° / 2°
7 km/h
04:16 h
45 %
Symbol bedeckt
-3° / 2°
13 km/h
01:03 h
55 %
Symbol wolkig
-1° / 4°
5 km/h
05:26 h
50 %
Symbol wolkig
-2° / 7°
3 km/h
03:47 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 3°
7 km/h
02:36 h
50 %
Linz
Symbol wolkenlos
-3° / 5°
6 km/h
08:14 h
< 5 %
Symbol heiter
-2° / 3°
6 km/h
07:26 h
< 5 %
Symbol heiter
-7° / 4°
3 km/h
07:31 h
10 %
Symbol wolkig
-4° / 3°
9 km/h
04:27 h
50 %
Symbol heiter
-8° / 2°
5 km/h
06:55 h
45 %
Symbol wolkig
-1° / 4°
2 km/h
04:41 h
35 %
Symbol stark bewölkt
-6° / 3°
3 km/h
03:33 h
45 %
Symbol wolkig
-6° / 6°
3 km/h
05:17 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 2°
2 km/h
01:42 h
50 %
Symbol bedeckt
1° / 4°
1 km/h
00:11 h
50 %
Graz
Symbol bedeckt
1° / 1°
6 km/h
00:19 h
< 5 %
Symbol wolkig
-1° / -0°
5 km/h
02:40 h
< 5 %
Symbol wolkig
-5° / 1°
4 km/h
05:36 h
< 5 %
Symbol wolkig
-6° / 3°
5 km/h
05:43 h
50 %
Symbol heiter
-8° / -0°
5 km/h
06:54 h
40 %
Symbol wolkig
-8° / 0°
4 km/h
04:06 h
20 %
Symbol stark bewölkt
-5° / 0°
5 km/h
01:39 h
45 %
Symbol Nieseln
-6° / 0°
5 km/h
00:25 h
40 %
Symbol Schneeregen
-0° / 6°
4 km/h
00:50 h
85 %
Symbol Schneeregen
-1° / 2°
6 km/h
00:02 h
> 95 %
Klagenfurt
Symbol Nebel
-4° / -1°
4 km/h
04:06 h
< 5 %
Symbol heiter
-4° / 1°
7 km/h
07:02 h
< 5 %
Symbol heiter
-5° / 2°
8 km/h
06:12 h
15 %
Symbol Schneefall
-3° / 0°
14 km/h
00:53 h
70 %
Symbol stark bewölkt
-8° / 1°
14 km/h
03:23 h
60 %
Symbol wolkig
-6° / 2°
8 km/h
05:41 h
35 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 5°
13 km/h
02:03 h
65 %
Symbol wolkig
-1° / 2°
12 km/h
04:59 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 2°
8 km/h
03:30 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 1°
10 km/h
02:05 h
55 %
Salzburg
Symbol wolkenlos
-7° / 5°
8 km/h
08:05 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-6° / 3°
4 km/h
08:07 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-6° / 5°
3 km/h
08:13 h
< 5 %
Symbol wolkig
-6° / 2°
5 km/h
03:08 h
45 %
Symbol heiter
-8° / 0°
5 km/h
07:49 h
35 %
Symbol wolkig
-10° / 2°
5 km/h
05:38 h
25 %
Symbol wolkig
-9° / 4°
9 km/h
04:49 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-7° / 4°
8 km/h
01:55 h
50 %
Symbol bedeckt
-4° / 3°
11 km/h
01:31 h
60 %
Symbol Schneefall
0° / 2°
10 km/h
00:21 h
80 %
Innsbruck
Symbol stark bewölkt
-4° / -1°
4 km/h
01:59 h
< 5 %
Symbol wolkig
-4° / 0°
7 km/h
04:02 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 1°
7 km/h
02:43 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-4° / -1°
10 km/h
01:52 h
30 %
Symbol heiter
-6° / -1°
7 km/h
06:18 h
15 %
Symbol wolkig
-5° / 1°
10 km/h
05:33 h
25 %
Symbol bedeckt
-3° / 3°
19 km/h
00:43 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 4°
12 km/h
02:53 h
50 %
Symbol wolkig
0° / 5°
7 km/h
04:52 h
60 %
Symbol Schneefall
0° / 0°
9 km/h
00:01 h
80 %
Bregenz
Wetterdaten:

Pünktlich zu Silvester zeigt sich das Wetter in Österreich von seiner winterlichen Seite: Im Norden und Osten ziehen im Laufe des Tages rasch dichte Wolken auf, ab dem Nachmittag ist dort mit Schneefall zu rechnen – rechtzeitig zum Start in den Jahreswechsel. In den übrigen Landesteilen bleibt es hingegen überwiegend sonnig. Die Temperaturen unterstreichen die frostige Silvesterstimmung – in der Früh sinken sie auf minus 14 bis minus zwei Grad, tagsüber werden nur minus drei bis plus drei Grad erreicht.

Zum Start ins neue Jahr lichten sich im Norden und Osten die letzten Restwolken. Unter Zwischenhocheinfluss scheint vielerorts die Sonne. Der Wind weht im Norden und Osten noch mäßig bis lebhaft. In der Früh ist es mit minus 15 bis plus ein Grad teils frostig, die Tageshöchstwerte liegen zwischen minus ein und plus fünf Grad.

Porträt von Irina Stöckl
Irina Stöckl
