So frostig wird es zu Silvester in Österreich

Bitterkalte Nächte, Wind und stellenweise Schnee: So präsentiert sich die Silvesterwoche in Österreich. Laut Prognose startet der Jahreswechsel sehr winterlich – mit teils frostigen Temperaturen, lebhaftem Wind und Schneefall. Vor allem Silvester bringt in Teilen des Landes nochmals richtig winterliche Verhältnisse.
Am Montag zeigt sich das Wetter zweigeteilt. Im Donau- und Rheintal sowie in inneralpinen Becken und Tälern hält sich in den Morgenstunden lokal Hochnebel. Abseits davon dominiert strahlender Sonnenschein. Erst gegen Abend ziehen von Norden her dichtere Wolken auf. Die Temperaturen steigen tagsüber auf ein bis zwölf Grad.
Im Norden und Osten ist am Dienstag lokaler Schneefall möglich. Im Süden und Südosten überwiegt hingegen sonniges Wetter. Am Nachmittag fällt Schnee nur noch zwischen dem Tiroler Unterland und dem Mostviertel. Sonst bleibt es sonnig und trocken. In der Früh minus elf bis plus ein Grad, die Höchstwerte liegen zwischen minus ein und plus fünf Grad.
Pünktlich zu Silvester zeigt sich das Wetter in Österreich von seiner winterlichen Seite: Im Norden und Osten ziehen im Laufe des Tages rasch dichte Wolken auf, ab dem Nachmittag ist dort mit Schneefall zu rechnen – rechtzeitig zum Start in den Jahreswechsel. In den übrigen Landesteilen bleibt es hingegen überwiegend sonnig. Die Temperaturen unterstreichen die frostige Silvesterstimmung – in der Früh sinken sie auf minus 14 bis minus zwei Grad, tagsüber werden nur minus drei bis plus drei Grad erreicht.
Zum Start ins neue Jahr lichten sich im Norden und Osten die letzten Restwolken. Unter Zwischenhocheinfluss scheint vielerorts die Sonne. Der Wind weht im Norden und Osten noch mäßig bis lebhaft. In der Früh ist es mit minus 15 bis plus ein Grad teils frostig, die Tageshöchstwerte liegen zwischen minus ein und plus fünf Grad.
