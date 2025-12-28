Auto krachte auf Schnellstraße gegen Leitschiene

Großer Schaden

Der Fahrzeuglenker prallte aus noch ungeklärter Ursache bei der Abfahrt Badl-Peggau (Bezirk Graz-Umgebung) gegen die Leitplanke und kam infolgedessen auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, am Pkw entstand aber ein großer Schaden.