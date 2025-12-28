Auto krachte auf Schnellstraße gegen Leitschiene

Auf der Brucker Schnellstraße in der Steiermark krachte Sonntagfrüh ein Pkw in eine Leitschiene. Der Fahrzeuglenker blieb glücklicherweise unverletzt. Die Feuerwehr musste ausrücken.
Sonntagfrüh gegen 6 Uhr wurden die Kameraden der Feuerwehren Peggau und Friesach-Wörth von der Sirene aus dem Bett geholt. Auf der S35 Brucker Schnellstraße war ein Fahrzeug gegen eine Leitschiene gekracht.
Großer Schaden
Der Fahrzeuglenker prallte aus noch ungeklärter Ursache bei der Abfahrt Badl-Peggau (Bezirk Graz-Umgebung) gegen die Leitplanke und kam infolgedessen auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, am Pkw entstand aber ein großer Schaden.
Die Feuerwehren waren rund zwei Stunden im Einsatz. Auch die Polizei, das Rote Kreuz, die Asfinag und ein Abschleppdienst waren vor Ort.
