Trump: „Weiß irgendjemand, was Somaliland ist?“

Trump: „Weiß jemand, was Somaliland ist?“

Laut Netanyahus Büro erfolgte der Schritt „im Geiste der Abraham-Abkommen“. Diese Abkommen hatte US-Präsident Donald Trump 2020 in seiner ersten Amtszeit in die Wege geleitet. In der Folge normalisierten die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Marokko und der Sudan ihre wegen des Nahost-Konflikts darniederliegenden Beziehungen zu Israel. Jetzt aber meinte Trump, er würde die Republik nicht als eigenen Staat anerkennen: „Weiß überhaupt irgendjemand, was Somaliland ist?“, fragte er in einem Interview mit der „New York Post“.