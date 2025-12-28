Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zu Staatsanerkennung

Trump: „Weiß irgendjemand, was Somaliland ist?“

Außenpolitik
28.12.2025 14:28
Die Ankündigung Israels, das Land würde Somaliland als eigenen Staat anerkennen, sorgte dort für ...
Die Ankündigung Israels, das Land würde Somaliland als eigenen Staat anerkennen, sorgte dort für Feierlaune.(Bild: AFP/FARHAN ALELI)

Israel hat Somaliland zuletzt als unabhängigen Staat anerkannt, was zu heftiger Kritik führte. Jetzt tagt sogar der UNO-Sicherheitsrat zu dem Thema. Auch Trump hat eine starke Meinung zu der Angelegenheit – obwohl er vorgab, noch nie von Somaliland gehört zu haben.

0 Kommentare

Der UNO-Sicherheitsrat kommt wegen Israels umstrittener Anerkennung des von Somalia abtrünnigen Somaliland als unabhängiger Staat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Vor dem für Montag anberaumten Treffen in New York warnten 21 überwiegend muslimische Länder in einer gemeinsamen Erklärung vor „schwerwiegenden Folgen“ des Vorgehens Israels für den Frieden in der Region und für die internationale Sicherheit. Sie sehen in der Anerkennung einen „schwerwiegenden Verstoß gegen das Völkerrecht“.

Entscheidung Israels sorgt für internationale Spannungen
Somalias Außenministerium verurteilte den Schritt als „vorsätzlichen Angriff“ auf seine Souveränität. Die Afrikanische Union forderte die Achtung der Grenzen und warnte vor weitreichenden Folgen für die Stabilität auf dem Kontinent. Die EU betonte, dass die Einheit Somalias respektiert werden müsse.

Lesen Sie auch:
US-Präsident Donald Trump hat Somalia als „miserables Land“ bezeichnet. Die Menschen ...
„Ich bin ehrlich“
Trump beschimpfte Somalier als „Müll“
03.12.2025
Trump legt nach
„Er hat nichts, solange ich es nicht genehmige“
27.12.2025
Medienbericht:
USA wollen Palästinenser nach Ostafrika umsiedeln
14.03.2025

Trump: „Weiß jemand, was Somaliland ist?“
Laut Netanyahus Büro erfolgte der Schritt „im Geiste der Abraham-Abkommen“. Diese Abkommen hatte US-Präsident Donald Trump 2020 in seiner ersten Amtszeit in die Wege geleitet. In der Folge normalisierten die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Marokko und der Sudan ihre wegen des Nahost-Konflikts darniederliegenden Beziehungen zu Israel. Jetzt aber meinte Trump, er würde die Republik nicht als eigenen Staat anerkennen: „Weiß überhaupt irgendjemand, was Somaliland ist?“, fragte er in einem Interview mit der „New York Post“. 

Die autonome Region hatte 1991 ihre Unabhängigkeit von Somalia erklärt, die bislang nicht ...
Die autonome Region hatte 1991 ihre Unabhängigkeit von Somalia erklärt, die bislang nicht international anerkannt war.(Bild: APA)

Somaliland de facto unabhängiger Staat
Israel hatte am Freitag als weltweit erstes Land der Welt die abtrünnige Region Somaliland als souveränen Staat anerkannt. Die muslimische Region im Norden Somalias mit rund vier Millionen Einwohnern entzieht sich seit mehr als drei Jahrzehnten der Kontrolle der somalischen Regierung und ist de facto eigenständig. Israels Vorgehen erfolgte wenige Tage, bevor Somalia turnusgemäß die Präsidentschaft im UNO-Sicherheitsrat übernimmt.

Somaliland begrüßt Anerkennung als Meilenstein
Somalilands Außenminister Abdirahman Dahir Adam sieht in der Anerkennung einen „diplomatischen Meilenstein“, sagte er dem israelischen Kan-Sender. Er stellte klar, Somaliland habe sich im Gegenzug nicht dazu bereit erklärt, Menschen aus dem Gazastreifen aufzunehmen, was von Kritikern vermutet wurde. Im Gegensatz gehe es darum, die Zusammenarbeit von Israel und Somaliland in den Bereichen Handel, Gesundheit und Sicherheit zu stärken.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Top-3

Gelesen

Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
170.240 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
169.024 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
148.567 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Mehr Außenpolitik
Zu Staatsanerkennung
Trump: „Weiß irgendjemand, was Somaliland ist?“
Forenecho
„Flucht“ aus Pflegeheim: „Gesetzesänderung nötig!“
Klausur Mitte Jänner
Regierung trifft sich: Das sind die größten Themen
„Gibt rote Linien“
Selenskyj zieht klare Grenzen vor Trump-Treffen
Als Zeichen an die EU
Diesen Staatsgast lädt Stocker zum Neujahrskonzert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf