Bezos, Carey & Co. machen Aspen zum Promi-Hotspot

Während sich Heidi Klum aktuell mit Ehemann Tom Kaulitz am Strand in der Sonne aalt, hat es viele andere zu den Weihnachtsfeiertagen mal wieder nach Aspen verschlagen. Denn kein Ort ist bei den Stars und Sternchen zu den Feiertagen so beliebt wie der Promi-Hotspot im US-Bundesstaat Colorado.