Bezos, Carey & Co. machen Aspen zum Promi-Hotspot

Mariah Carey ist schon da, Jeff Bezos und seine Lauren auch. Und selbst Model Brooks Nader sorgt für ein Blitzlichtgewitter. Denn an fast keinem anderen Ort ist rund um die Feiertage die Promi-Dichte so hoch wie im Luxus-Skiort Aspen.
Während sich Heidi Klum aktuell mit Ehemann Tom Kaulitz am Strand in der Sonne aalt, hat es viele andere zu den Weihnachtsfeiertagen mal wieder nach Aspen verschlagen. Denn kein Ort ist bei den Stars und Sternchen zu den Feiertagen so beliebt wie der Promi-Hotspot im US-Bundesstaat Colorado.
Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos reisten schon vor Weihnachten an und vertrieben sich die Zeit bis zum Fest mit Shopping und Party im Cowboy-Style.
Carey shoppte bei Gucci
Und der Amazon-Boss und seine Liebste, die am 19. Dezember ihren 56. Geburtstag feierte, sind längst nicht die einzigen Promis, die den Paparazzi in Aspen bereits vor die Linse gelaufen sind. Während Lindsay Vonn kurz vor Weihnachten noch ihr Hündchen ausführte, zeigte sich Kurt Russell als perfekter Shopping-Begleiter für seine Lebensgefährtin Goldie Hawn.
Das Paar reiste übrigens mit der gesamten Familie an: Kate Hudson, ihr Liebster Danny Fujikawa und Töchterchen Rani verbrachten die Feiertage ebenso in Aspen wie Kates Bruder Oliver Hudson.
Für viel Aufsehen sorgte aber auch Mariah Carey, die sich, ganz die Diva, im weißen Mantel mit Fake-Fur-Kragen vor der Boutique des Luxuslabels Gucci ablichten ließ.
Schauspielerin Rebel Wilson genießt zwischen den Feiertagen hingegen lieber Familienzeit am Lagerfeuer – natürlich stilecht in einem dicken Mantel, Moonboots und mit selbst gegrillten Marshmallows.
Model mit Mädels-„Gang“ in Aspen
Ein beliebtes Fotomotiv für die Paparazzi ist dieser Tage aber auch Model Brooks Nader, die mit ihrer Mädels-„Gang“ nicht nur die Pisten, sondern auch die Luxus-Läden des Promi-Hotspots unsicher macht.
Das Model beweist jedenfalls ein ums andere Mal, dass Style alles ist! Modisch getoppt wurden die Looks der 28-Jährigen übrigens nur durch einen: Schwarzenegger-Nachwuchs Joseph Baena. Der sorgte mit seinem „Rocky Mountain Ranch Style“ wenige Tage vor Weihnachten noch für jede Menge Aufsehen in Aspen.
Nichts fürs schmale Börsel
Wer sich einmal unter das Promi-Gedränge in Aspen mischen möchte, der sollte allerdings eines wissen: Fürs schmale Börsel ist der Winter-Promi-Hotspot definitiv nichts. So kostet ein Doppelzimmer im beliebten Luxushotel „The Little Nell“ schnell mal 4000 Euro – pro Nacht und ohne Frühstück ...
