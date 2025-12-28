Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Urlaub mit den Promis

Bezos, Carey & Co. machen Aspen zum Promi-Hotspot

Society International
28.12.2025 15:03
Lauren Sánchez Bezos und Jeff Bezos beim Bummeln durch Aspen
Lauren Sánchez Bezos und Jeff Bezos beim Bummeln durch Aspen(Bild: PPS/www.PPS.at)

Mariah Carey ist schon da, Jeff Bezos und seine Lauren auch. Und selbst Model Brooks Nader sorgt für ein Blitzlichtgewitter. Denn an fast keinem anderen Ort ist rund um die Feiertage die Promi-Dichte so hoch wie im Luxus-Skiort Aspen.

0 Kommentare

Während sich Heidi Klum aktuell mit Ehemann Tom Kaulitz am Strand in der Sonne aalt, hat es viele andere zu den Weihnachtsfeiertagen mal wieder nach Aspen verschlagen. Denn kein Ort ist bei den Stars und Sternchen zu den Feiertagen so beliebt wie der Promi-Hotspot im US-Bundesstaat Colorado. 

Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos reisten schon vor Weihnachten an und vertrieben sich die Zeit bis zum Fest mit Shopping und Party im Cowboy-Style.

Jeff Bezos reiste mit seiner Lauren schon vor Weihnachten in Colorado an.
Jeff Bezos reiste mit seiner Lauren schon vor Weihnachten in Colorado an.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Carey shoppte bei Gucci
Und der Amazon-Boss und seine Liebste, die am 19. Dezember ihren 56. Geburtstag feierte, sind längst nicht die einzigen Promis, die den Paparazzi in Aspen bereits vor die Linse gelaufen sind. Während Lindsay Vonn kurz vor Weihnachten noch ihr Hündchen ausführte, zeigte sich Kurt Russell als perfekter Shopping-Begleiter für seine Lebensgefährtin Goldie Hawn.

Lindsay Vonn besorgte gemeinsam mit ihrem Hündchen vor Weihnachten noch die letzten Geschenke.
Lindsay Vonn besorgte gemeinsam mit ihrem Hündchen vor Weihnachten noch die letzten Geschenke.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Auch Kurt Russell und Goldie Hawn schlenderten durch die Luxus-Boutiquen in Aspen.
Auch Kurt Russell und Goldie Hawn schlenderten durch die Luxus-Boutiquen in Aspen.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Das Paar reiste übrigens mit der gesamten Familie an: Kate Hudson, ihr Liebster Danny Fujikawa und Töchterchen Rani verbrachten die Feiertage ebenso in Aspen wie Kates Bruder Oliver Hudson. 

Lesen Sie auch:
Joseph Baena zeigt in Aspen lässigen Cowboy‑Style – Christmas‑Shopping mit Western‑Vibes.
Western‑Vibes
Arnies Sohn Joseph sorgt in Aspen für Cowboy‑Glam
22.12.2025

Für viel Aufsehen sorgte aber auch Mariah Carey, die sich, ganz die Diva, im weißen Mantel mit Fake-Fur-Kragen vor der Boutique des Luxuslabels Gucci ablichten ließ. 

Schauspielerin Rebel Wilson genießt zwischen den Feiertagen hingegen lieber Familienzeit am Lagerfeuer – natürlich stilecht in einem dicken Mantel, Moonboots und mit selbst gegrillten Marshmallows.

Mariah Carey schaute dieser Tage auch bei Gucci rein.
Mariah Carey schaute dieser Tage auch bei Gucci rein.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Model mit Mädels-„Gang“ in Aspen
Ein beliebtes Fotomotiv für die Paparazzi ist dieser Tage aber auch Model Brooks Nader, die mit ihrer Mädels-„Gang“ nicht nur die Pisten, sondern auch die Luxus-Läden des Promi-Hotspots unsicher macht. 

Brooks Nader ist mit ihrer Mädels-„Gang“ unterwegs.
Brooks Nader ist mit ihrer Mädels-„Gang“ unterwegs.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Sie zeigt, wie der perfekte Aspen-Style ausschauen kann.
Sie zeigt, wie der perfekte Aspen-Style ausschauen kann.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Das Model beweist jedenfalls ein ums andere Mal, dass Style alles ist! Modisch getoppt wurden die Looks der 28-Jährigen übrigens nur durch einen: Schwarzenegger-Nachwuchs Joseph Baena. Der sorgte mit seinem „Rocky Mountain Ranch Style“ wenige Tage vor Weihnachten noch für jede Menge Aufsehen in Aspen.

Joseph Baena rockte Cowboyhut und Cowboy-Boots.
Joseph Baena rockte Cowboyhut und Cowboy-Boots.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Nichts fürs schmale Börsel
Wer sich einmal unter das Promi-Gedränge in Aspen mischen möchte, der sollte allerdings eines wissen: Fürs schmale Börsel ist der Winter-Promi-Hotspot definitiv nichts. So kostet ein Doppelzimmer im beliebten Luxushotel „The Little Nell“ schnell mal 4000 Euro – pro Nacht und ohne Frühstück ...

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
170.240 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
169.024 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
148.567 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Mehr Society International
Urlaub mit den Promis
Bezos, Carey & Co. machen Aspen zum Promi-Hotspot
Entspannung nach Fest
Nina Dobrev gönnt sich eine kleine Bikini-Auszeit
Wurde 91 Jahre alt
Französische Filmdiva Brigitte Bardot ist tot
Feierte mit Familie
Boris Becker teilte liebe Fotos vom Weihnachtsfest
„So glücklich“
Starkoch Gordon Ramsay führte Tochter zum Altar
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf