Zum Weihnachtsfest neue Vorwürfe im Kinderdorf

Das SOS Kinderdorf in Moosburg kommt auch zu Weihnachten nicht zur Ruhe. Während man sich bemüht, den Schützlingen ein schönes Fest zu bereiten, hat das Land Kärnten einen Aufnahmestopp verhängt. Und bei der Staatsanwaltschaft sind neue Vorwürfe eingelangt – ein Mädchen schildert eine „unmenschliche Behandlung“.