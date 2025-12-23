Zum Weihnachtsfest neue Vorwürfe im Kinderdorf

Ex-Weltmeister Wright scheitert an Debütanten
Sensation bei Darts-WM
Das SOS Kinderdorf in Moosburg kommt auch zu Weihnachten nicht zur Ruhe. Während man sich bemüht, den Schützlingen ein schönes Fest zu bereiten, hat das Land Kärnten einen Aufnahmestopp verhängt. Und bei der Staatsanwaltschaft sind neue Vorwürfe eingelangt – ein Mädchen schildert eine „unmenschliche Behandlung“.
Manche Weihnachtsfeste vergisst man nie. Bei Natalie (Name geändert) sind es die Feiertage, an denen sie neun Jahre alt war. Denn in dem Alter musste sie Weihnachten im SOS Kinderdorf in Moosburg fern von ihren zwei Geschwistern und der Familie verbringen.
