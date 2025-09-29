Fingerabdrücke und Fotos gegen Sozialbetrug

Aus für illegalen Heimaturlaub bei Asylwerber

Weitere Vorteile: Durch die automatisierten Schleusen werden sich Wartezeiten verkürzen, Identitätsbetrug und das Überziehen von Visa künftig sofort entlarvt. Auch im Kampf gegen Sozialbetrug öffnen sich neue Türen. Wer etwa in Österreich als Asylwerber gemeldet ist, aber heimlich illegal auf Heimaturlaub ins Ausland reist und weiter Leistungen kassiert, blieb bis jetzt häufig unentdeckt. Mit den neuen digitalen Kontrollen ist damit Schluss.