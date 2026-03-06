Bankautomaten machen Räubern das Leben schwer

Wenig Beutechance für bis zu 15 Jahre Haft

Und das Bedürfnis, Bargeld am Schalter zu beziehen, wird weiter sinken. 93 Prozent der Oberösterreicher nutzen bereits Online-Banking, rund 70 Prozent regelmäßig. Und im Internet wird zu 90 Prozent mit Bankomat- oder Kreditkarte bezahlt. Auch die Sparbücher, die man zu Hause noch unter das Polster legen konnte, gehören immer mehr der Vergangenheit an. Das Online-Sparen wird aktiv beworben.