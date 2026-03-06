Norris: „Ich wäre so beschämt, ich würde aufhören“

„Ich wäre so beschämt, ich würde aufhören.“ Der amtierende Formel-1-Weltmeister Lando Norris spricht über Motiviation in der Königsklasse.
Im Rahmen des Großen Preises von Australien wurde Lando Norris gefragt, wie sich die Motivation verändert, wenn man nicht mehr Titeljäger, sondern Titelverteidiger ist. „Nicht durch und durch motiviert zu sein, da wäre ich so beschämt, dass ich aufhören würde“, antwortete Norris.
Härter trainiert als je zuvor
Der 26-jährige Engländer betont, dass ihn der Gewinn seines ersten WM-Titels sogar noch stärker angespornt habe. „Ich habe im vergangenen Winter härter trainiert denn je“, erklärte er. Der Erfolg habe in ihm den Wunsch geweckt, dieses Gefühl sofort wieder zu erleben. „Meinen ersten Titel zu erobern, das war fantastisch, aber jetzt will ich den zweiten.“
Auch bei seinen Rennsiegen sei es ähnlich: Der erste Triumph sei besonders, doch danach wolle man sofort den nächsten.
Nummer 1 als besonderes Zeichen
Im Gegensatz zu Lewis Hamilton, der jahrelang trotz WM-Titel weiter mit seiner bekannten Startnummer 44 fuhr, stand für Norris fest: Als Champion fährt er mit der Nummer 1. „Das war eine Gelegenheit, die ich auf keinen Fall verpassen wollte“, sagte der McLaren-Pilot.
Für ihn sei es nicht nur eine persönliche Entscheidung gewesen. „McLaren hatte sehr lange keine Nummer 1 mehr auf dem Auto. Dass das Team nun wieder damit arbeiten darf, ist auch für sie etwas ganz Besonderes.“
