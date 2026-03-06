Norris: „Ich wäre so beschämt, ich würde aufhören“

Härter trainiert als je zuvor

Der 26-jährige Engländer betont, dass ihn der Gewinn seines ersten WM-Titels sogar noch stärker angespornt habe. „Ich habe im vergangenen Winter härter trainiert denn je“, erklärte er. Der Erfolg habe in ihm den Wunsch geweckt, dieses Gefühl sofort wieder zu erleben. „Meinen ersten Titel zu erobern, das war fantastisch, aber jetzt will ich den zweiten.“