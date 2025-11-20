Schneefahrbahn als Gefahr für Autofahrer

Die ersten Schneeflocken in Salzburg sind gefallen, der Winter hat Einzug gehalten. Doch so schön der Schnee auch ist, so gefährlich macht er die Straßen. Bei Schneefahrbahn vervielfacht sich der Bremsweg!

Im Vorjahr wurden laut Mobilitätsorganisation VCÖ in Salzburg bei Verkehrsunfällen bei winterlichen Fahrverhältnissen 143 Menschen verletzt, 85 Prozent davon waren Pkw-Insassen. Der VCÖ erinnert daran, bei Schneefahrbahn das Tempo unbedingt deutlich zu reduzieren und einen größeren Sicherheitsabstand einzuhalten. Und: Wenn möglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren.