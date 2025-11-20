Vorteilswelt
Winter ist da

Schneefahrbahn als Gefahr für Autofahrer

Salzburg
20.11.2025 11:45
(Bild: Hannes Wallner)

Der Winter kommt mit großen Schritten näher. Doch bei Schneefahrbahn gilt für Autofahrer erhöhte Vorsicht. Denn der Bremsweg vervielfacht sich, wenn es schneit. In den vergangenen Jahren forderten diese Verhältnisse immer wieder zahlreiche Opfer. In Viehhofen gab es am Donnerstag bereits einen Unfall.

Die ersten Schneeflocken in Salzburg sind gefallen, der Winter hat Einzug gehalten. Doch so schön der Schnee auch ist, so gefährlich macht er die Straßen. Bei Schneefahrbahn vervielfacht sich der Bremsweg! 

Im Vorjahr wurden laut Mobilitätsorganisation VCÖ in Salzburg bei Verkehrsunfällen bei winterlichen Fahrverhältnissen 143 Menschen verletzt, 85 Prozent davon waren Pkw-Insassen. Der VCÖ erinnert daran, bei Schneefahrbahn das Tempo unbedingt deutlich zu reduzieren und einen größeren Sicherheitsabstand einzuhalten. Und: Wenn möglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren.

Die Schneefahrbahn birgt viele Gefahren für Autofahrer.
Die Schneefahrbahn birgt viele Gefahren für Autofahrer.(Bild: Land Tirol (Webcam))

Die Statistik Austria liefert erschreckende Zahlen: 299 Verletzte und vier Todesopfer. Das ist die traurige Bilanz von Verkehrsunfällen bei winterlichen Fahrverhältnissen in Salzburg in den vergangenen zwei Jahren.

Auch in Viehhofen (Pinzgau) gab es eine leichtverletzte Person. Zwei Autos stießen seitlich zusammen. Die örtliche Feuerwehr war mit elf Mann im Einsatz.

Das Auto wurde beim Unfall in Viehhofen beschädigt.
Das Auto wurde beim Unfall in Viehhofen beschädigt.(Bild: Feuerwehr Viehhofen)

Auch Radfahrer müssen aufpassen
Für alle, die bei winterlichen Verhältnissen mit dem Rad fahren, hat der VCÖ Tipps zusammengestellt: Bei Schneefahrbahn Sattel etwas tiefer stellen und Reifendruck verringern. Langsamer fahren, frühzeitig und maßvoll bremsen, nicht abrupt bremsen. Gerade in der dunklen Jahreszeit ist eine gute, funktionierende Beleuchtung enorm wichtig.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Folgen Sie uns auf