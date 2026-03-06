„Staat muss bei den Energiepreisen eingreifen!“

Der steirische FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek fordert aufgrund der steigenden Sprit- und Heizölpreise einen Energiepreisgipfel auf Bundesebene.
Sprit- und Heizölpreise kennen seit Tagen nur eine Richtung: steil nach oben! Aktuell zahlt man für einen Liter Treibstoff in der Steiermark etwa 20 Cent mehr als noch vor einer Woche, die Kosten für Heizöl sind gleich um 20 Prozent angestiegen. Diese dramatische Entwicklung ruft nun die Politik auf den Plan.
Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) sieht „das zarte Pflänzchen des Wirtschaftswachstums mit den steigenden Energiepreisen abgewürgt“, die heimischen Industriebetriebe seien mit Ausfällen in den Lieferketten und Unsicherheiten am Absatzmarkt konfrontiert.
Daher müsse „der Staat zumindest beim Energiepreis eingreifen“: „Wie das am besten bewerkstelligt werden kann, sollte in einem Energiepreisgipfel besprochen werden, den die Bundesregierung so rasch wie möglich einberufen sollte!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.