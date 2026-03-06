„Staat muss bei den Energiepreisen eingreifen!“

Sprit- und Heizölpreise kennen seit Tagen nur eine Richtung: steil nach oben! Aktuell zahlt man für einen Liter Treibstoff in der Steiermark etwa 20 Cent mehr als noch vor einer Woche, die Kosten für Heizöl sind gleich um 20 Prozent angestiegen. Diese dramatische Entwicklung ruft nun die Politik auf den Plan.