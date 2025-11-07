So behält man auch bei Nebel den Durchblick

Es drohen Strafen

Wer auf den Einsatz von Nebelschlussleuchten und -scheinwerfern setzt, sollte auch etwas bedenken. Denn die Schlussleuchte darf nur unter bestimmten Voraussetzungen eingeschaltet werden. „Sie darf nur bei Sichtbehinderungen durch Regen, Schneefall, Nebel und dergleichen aktiviert werden, um für den Nachfolgeverkehr aus größerer Entfernung erkennbar zu sein“, so Lepschy. Wer auch bei guter Sicht die Leuchten an hat, riskiert sogar eine Strafe von bis zu 10.000 Euro. Am wichtigsten ist aber ohnedies, ausreichend Abstand zu halten.