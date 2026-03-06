Vorteilswelt
Letzte Details

WM-Quartier: Rangnick „überwacht“ von Salzburg aus

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
06.03.2026 06:31
Teamchef Ralf Rangnick
Teamchef Ralf Rangnick(Bild: GEPA)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Für das WM-Quartier in Santa Barbara sind noch letzte Details zu klären. Teamchef Ralf Rangnick „überwacht“ von Salzburg aus und wird per Videocall zugeschalten.

Vom FIFA-Workshop in Atlanta ging es für die ÖFB-Delegation um Co-Trainer Stefan Oesen und Sicherheitschef Heimo Kraus gestern weiter in Österreichs WM-Quartier nach Santa Barbara, um letzte Details zu klären. Ralf Rangnick wird via Zoom zugeschaltet, blieb diesmal in Salzburg, war bei den letzten Bullen-Heimspielen öfters im Stadion, sonst „spioniert“ RR via TV.

Sportliche Fragezeichen
Zehn Tage vor der ersten Kaderbekanntgabe im WM-Jahr sind sportliche Fragen offen. Zumal sich aufgrund der aktuellen Verletzungen von Xaver Schlager, Patrick Wimmer und Raul Florucz „neue“ Spieler im Marbella-Lehrgang empfehlen könnten. Bei David Alaba (Wade) sollte es sich ausgehen, auch das Comeback von Philipp Lienhart in Freiburg rückt näher.

Cannavaro präsentierte 2006 auf den Schultern seiner Mitspieler die WM-Trophäe
Krone Plus Logo
Weltmeister Cannavaro:
„Österreich hat Italien inzwischen überholt“
06.03.2026

Hoffentlich spielt Konrad Laimer nicht mit dem Feuer. Der Bayern-Allrounder biss beim 3:2 gegen Dortmund trotz Knöchelproblemen 90 Minuten durch, wird sich wohl auch heute gegen Gladbach nicht schonen. Auch deshalb steigt sein Marktwert auf über 40 Millionen Euro. Nach Atletico Madrid klopft jetzt auch Liverpool an. Stadtrivale Everton hat – wie gefühlt die halbe Serie A – Christoph Baumgartner im Visier. Nach der WM werden sie noch teurer. Hoffentlich.

