WM-Quartier: Rangnick „überwacht“ von Salzburg aus

Hoffentlich spielt Konrad Laimer nicht mit dem Feuer. Der Bayern-Allrounder biss beim 3:2 gegen Dortmund trotz Knöchelproblemen 90 Minuten durch, wird sich wohl auch heute gegen Gladbach nicht schonen. Auch deshalb steigt sein Marktwert auf über 40 Millionen Euro. Nach Atletico Madrid klopft jetzt auch Liverpool an. Stadtrivale Everton hat – wie gefühlt die halbe Serie A – Christoph Baumgartner im Visier. Nach der WM werden sie noch teurer. Hoffentlich.