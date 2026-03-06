SPÖ verliert bei allen Bevölkerungsgruppen

Auch die regierenden NEOS büßten seit der Wahl ein und liegen mit 8,4 Prozent in den Umfragen mittlerweile hinter den Grünen, die bei 9,7 Prozent halten. Bei der Wahl waren die NEOS mit 9,1 Prozent noch vor der Öko-Partei (8,2) gelegen. Als einzige Partei deutlich zulegen konnte die Wahlgewinnerin FPÖ mit 35,7 Prozent Zustimmung in den Umfragen – ein Zuwachs von fast 7 Prozentpunkten gegenüber den 28,9 Prozent von 2024. Von 2,4 auf 3,5 Prozent steigern konnte sich auch die KPÖ, die damit aber den Einzug in den Nationalrat immer noch verfehlen würde.