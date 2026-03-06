Bei diesem Quiz geraten unsere VIPs ins Schwitzen!

Von Musik‑Legenden bis zu heutigen Superstars: Ihre Künstlernamen sind Kult – doch ihre echten Namen kennt kaum jemand. Wir haben das Wissen unserer Promis dazu getestet und brachten Christina Lugner, Andy Lee Lang, Lucas Fendrich & Co. ganz schön ins Grübeln! Manche glänzten mit echtem Wissen, andere kamen gehörig ins Stolpern!