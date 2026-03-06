Nach Ende: Zog Herbert Kickl selbst die Fäden?

„Ziehe mich aus allen parteipolitischen Funktionen der FPÖ zurück!“ Die Worte von Landessekretär Daniel Jägerbauer hallen deutlich nach. Er hatte, wie berichtet, mediale Kampagnen gegen seine Person als Grund angegeben. Tatsächlich sollen an höchster Stelle parteiinterne Überlegungen getroffen worden sein, die eine ganze Reihe von tiefgreifenden Entscheidungen nach sich ziehen, wie hinter vorgehaltener Hand von überraschten freiheitlichen Weggefährten zu erfahren ist.