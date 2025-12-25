Weihnachten ohne Strom: Viele Steirer betroffen

Für die meisten war es ein willkommenes Extra zur Festtagsstimmung, doch zahlreiche Steirer stellte der Neuschnee zu Weihnachten vor Probleme. Neben etlichen hängen gebliebenen Fahrzeuglenkern waren das am Christtag auch einige Tausend Haushalte, die plötzlich ohne Strom dastanden.
Gegen Mittag meldete die Energie Steiermark rund 2500 stromlose Haushalte. Ursache waren zumeist durch die Schneelast umgekippte Bäume, die auf Stromleitungen landeten. Kaum waren die ersten Störfälle behoben, sorgte der nasse Schnee für neue Ausfälle.
„Das Einsatz-Team der Energienetze Steiermark arbeitet daran, die Schäden möglichst rasch beheben zu können“, versprach die Energie Steiermark auf Facebook. Allerdings würden die Reparaturarbeiten wohl noch den ganzen Tag andauern.
Weststeiermark bekam am meisten ab
Analog zu den Schneemengen lag auch bei den Stromausfällen der Schwerpunkt in der Weststeiermark von Deutschlandsberg bis Stainz. Auch aus dem Grenzgebiet zu Slowenien wurden zahlreiche Ausfälle gemeldet.
Am frühen Abend hatte sich die Zahl der Stationen mit Störung vom teils zweistelligen Bereich auf eine Handvoll reduziert. Einen minutenaktuellen Überblick finden Sie auf der Störungsübersicht der Energienetze Steiermark.
