Weihnachten ohne Strom: Viele Steirer betroffen

Für die meisten war es ein willkommenes Extra zur Festtagsstimmung, doch zahlreiche Steirer stellte der Neuschnee zu Weihnachten vor Probleme. Neben etlichen hängen gebliebenen Fahrzeuglenkern waren das am Christtag auch einige Tausend Haushalte, die plötzlich ohne Strom dastanden.