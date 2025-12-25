Vorteilswelt
Schnee macht Probleme

Weihnachten ohne Strom: Viele Steirer betroffen

Steiermark
25.12.2025 17:33
Ein Monteur der Energienetze Steiermark bei seinem Einsatz am Feiertag
Ein Monteur der Energienetze Steiermark bei seinem Einsatz am Feiertag(Bild: Energie Steiermark)

Für die meisten war es ein willkommenes Extra zur Festtagsstimmung, doch zahlreiche Steirer stellte der Neuschnee zu Weihnachten vor Probleme. Neben etlichen hängen gebliebenen Fahrzeuglenkern waren das am Christtag auch einige Tausend Haushalte, die plötzlich ohne Strom dastanden.

0 Kommentare

Gegen Mittag meldete die Energie Steiermark rund 2500 stromlose Haushalte. Ursache waren zumeist durch die Schneelast umgekippte Bäume, die auf Stromleitungen landeten. Kaum waren die ersten Störfälle behoben, sorgte der nasse Schnee für neue Ausfälle.

„Das Einsatz-Team der Energienetze Steiermark arbeitet daran, die Schäden möglichst rasch beheben zu können“, versprach die Energie Steiermark auf Facebook. Allerdings würden die Reparaturarbeiten wohl noch den ganzen Tag andauern.

Weststeiermark bekam am meisten ab
Analog zu den Schneemengen lag auch bei den Stromausfällen der Schwerpunkt in der Weststeiermark von Deutschlandsberg bis Stainz. Auch aus dem Grenzgebiet zu Slowenien wurden zahlreiche Ausfälle gemeldet.

Lesen Sie auch:
Der Grazer Uhrturm im Schnee – zu Weihnachten gab‘s diesen Anblick seit 2010 nicht mehr.
Flockige Bescherung
Winterliche Steiermark: Wer wie viel Schnee bekam
25.12.2025
Drama am Kreischberg
Gemeindearbeiter mit Räumfahrzeug abgestürzt: Tot
25.12.2025
Wetter fordert Tribut
Serienweise Unfälle im Weihnachts-Schneetreiben
25.12.2025

Am frühen Abend hatte sich die Zahl der Stationen mit Störung vom teils zweistelligen Bereich auf eine Handvoll reduziert. Einen minutenaktuellen Überblick finden Sie auf der Störungsübersicht der Energienetze Steiermark.

Steiermark

Folgen Sie uns auf