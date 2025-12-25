Gemeindearbeiter mit Räumfahrzeug abgestürzt: Tot

Weihnachtliche Tragödie in St. Georgen am Kreischberg in der Steiermark: Ein 54-jähriger Gemeindearbeiter verunglückte bei Schneeräumarbeiten tödlich. Er war am Christtag mit einem Räumfahrzeug über eine steile Böschung gestürzt.
Auch in der Skiregion im obersteirischen Murtal gab es von Mittwoch auf Donnerstag einiges an Neuschnee. Gegen 7 Uhr kümmerte sich der Arbeiter aus dem Bezirk Murau mit einem sogenannten Citymaster-Schneepflug um die Räumung der Straßen in St. Georgen. Auf der steilen Zufahrt zum Friedhof geriet das Fahrzeug ins Rutschen und blieb an einer Geländekante stehen.
Kollege musste 40-Meter-Absturz mitansehen
Der Fahrer holte einen Arbeitskollegen zur Hilfe und versuchte, mit dem Pflug wieder auf die Straße zu fahren. Dabei geschah das Unglück: Das Fahrzeug rutschte laut Polizei nach hinten weg, durchbrach einen Holzzaun und stürzte sich mehrmals überschlagend rund 40 Meter über eine steile Böschung bis zu einem Brückenfundament ab. Der Fahrer wurde aus der Sicherheitskabine geschleudert und offenbar von dieser erdrückt. Laut dem alarmierten Notarzt war der Mann sofort tot. Seine Arbeitskollegen und Angehörigen werden vom Kriseninterventionsteam betreut.
Mehr Glück hatte der Fahrer eines Streuwagens in Bad Gleichenberg: Er war – ebenfalls am Christtag – von der Straße abgekommen und hatte sich überschlagen. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zu liegen. Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz ins LKH Feldbach gebracht.
