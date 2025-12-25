Gemeindearbeiter mit Räumfahrzeug abgestürzt: Tot

Kollege musste 40-Meter-Absturz mitansehen

Der Fahrer holte einen Arbeitskollegen zur Hilfe und versuchte, mit dem Pflug wieder auf die Straße zu fahren. Dabei geschah das Unglück: Das Fahrzeug rutschte laut Polizei nach hinten weg, durchbrach einen Holzzaun und stürzte sich mehrmals überschlagend rund 40 Meter über eine steile Böschung bis zu einem Brückenfundament ab. Der Fahrer wurde aus der Sicherheitskabine geschleudert und offenbar von dieser erdrückt. Laut dem alarmierten Notarzt war der Mann sofort tot. Seine Arbeitskollegen und Angehörigen werden vom Kriseninterventionsteam betreut.