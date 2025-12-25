Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drama am Kreischberg

Gemeindearbeiter mit Räumfahrzeug abgestürzt: Tot

Steiermark
25.12.2025 14:53
Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 54-jährigen Arbeiters feststellen (Symbolbild).
Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 54-jährigen Arbeiters feststellen (Symbolbild).(Bild: P. Huber)

Weihnachtliche Tragödie in St. Georgen am Kreischberg in der Steiermark: Ein 54-jähriger Gemeindearbeiter verunglückte bei Schneeräumarbeiten tödlich. Er war am Christtag mit einem Räumfahrzeug über eine steile Böschung gestürzt.

0 Kommentare

Auch in der Skiregion im obersteirischen Murtal gab es von Mittwoch auf Donnerstag einiges an Neuschnee. Gegen 7 Uhr kümmerte sich der Arbeiter aus dem Bezirk Murau mit einem sogenannten Citymaster-Schneepflug um die Räumung der Straßen in St. Georgen. Auf der steilen Zufahrt zum Friedhof geriet das Fahrzeug ins Rutschen und blieb an einer Geländekante stehen.

Kollege musste 40-Meter-Absturz mitansehen
Der Fahrer holte einen Arbeitskollegen zur Hilfe und versuchte, mit dem Pflug wieder auf die Straße zu fahren. Dabei geschah das Unglück: Das Fahrzeug rutschte laut Polizei nach hinten weg, durchbrach einen Holzzaun und stürzte sich mehrmals überschlagend rund 40 Meter über eine steile Böschung bis zu einem Brückenfundament ab. Der Fahrer wurde aus der Sicherheitskabine geschleudert und offenbar von dieser erdrückt. Laut dem alarmierten Notarzt war der Mann sofort tot. Seine Arbeitskollegen und Angehörigen werden vom Kriseninterventionsteam betreut.

Lesen Sie auch:
Kopfüber landete das Schwerfahrzeug im Graben.
Einsatz am Christtag
Streuwagen aufs Dach gekippt: Fahrer verletzt
25.12.2025
Wetter fordert Tribut
Serienweise Unfälle im Weihnachts-Schneetreiben
25.12.2025

Mehr Glück hatte der Fahrer eines Streuwagens in Bad Gleichenberg: Er war – ebenfalls am Christtag – von der Straße abgekommen und hatte sich überschlagen. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zu liegen. Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz ins LKH Feldbach gebracht.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir zusperren auch“
192.144 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
136.428 mal gelesen
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
116.583 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf