Winterliche Steiermark: Wer wie viel Schnee bekam

In der Obersteiermark kam in den Niederungen großteils nur eine dünne Neuschneedecke dazu: rund ein Zentimeter im Mürztal, lediglich ein paar Millimeter im Ennstal. Auf 1000 Meter Höhe waren es in Murau rund acht Zentimeter. Dadurch, dass es seit dem Heiligen Abend nahezu überall im Land durchgehend frostig war, konnte sich der Schnee bis zum Christtag halten, verbreitet kamen dann auch noch neue Schneefälle dazu – etwa in Graz und Umgebung.