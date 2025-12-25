Serienweise Unfälle im Weihnachts-Schneetreiben

Gefordert war auch die Freiwillige Feuerwehr Semriach: Zunächst rückten die Kameraden zu einem Unfall auf der Rechberg-Bundesstraße aus, wo ein Lenker im starken Schneefall von der Straße abgekommen war. Kaum zurück im Rüsthaus, ging es erneut hinaus ins Schneetreiben: Ein Pkw sei auf der Semriacherstraße verunglückt – ein Fehlalarm, wie sich herausstellte. Der Lenker war laut Feuerwehr lediglich kurz hängen geblieben, konnte selbst umdrehen und talwärts fahren.