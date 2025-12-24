Vorteilswelt
„Ideologen in Europa“

USA: Einreiseverbot für Hass-im-Netz-Aktivistinnen

Außenpolitik
24.12.2025 07:09
Josephine Ballon und Anna-Lena von Hodenberg dürfen nicht mehr in die USA einreisen, weil sie ...
Josephine Ballon und Anna-Lena von Hodenberg dürfen nicht mehr in die USA einreisen, weil sie sich gegen Hasskriminalität im Internet engagieren.(Bild: HateAid)

Die deutsche Organisation HateAid setzt sich gegen Hass im Netz ein – doch die US-Regierung sieht in diesem Engagement eine Zensur – es werde versucht, „US-amerikanische Standpunkte“ zu unterdrücken. Die Leiterinnen von HateAid wurden mit einem Einreiseverbot abgestraft.

0 Kommentare

Betroffen sind die beiden Geschäftsführerinnen Anna-Lena von Hodenberg und Josephine Ballon, wie das US-Außenministerium am Dienstag (Ortszeit) auf X mitteilte.

Aktivistin für Pionierarbeit ausgezeichnet
Für ihren Einsatz gegen digitale Gewalt war von Hodenberg im Oktober mit dem deutschen Bundesverdienstorden ausgezeichnet worden. Damals hieß es, von Hodenberg habe 2018 mit der Gründung von HateAid Pionierarbeit geleistet: Die Organisation sei die erste bundesweite Beratungsstelle in Deutschland, an die sich Menschen bei Fällen von Gewalt im Netz wenden können. HateAid bietet Hilfe an, wenn sich jemand im Internet mit beleidigenden und diskriminierenden Aussagen konfrontiert sieht.

US-Sanktionen betreffen fünf Personen
Die von der US-Regierung verhängten Einreiseverbote betreffen auch den früheren französischen EU-Kommissar Thierry Breton, der als Architekt des EU-Gesetzespakets Digital Services Act gilt, der Online-Plattformen reguliert. Außerdem nannte das US-Außenministerium zwei weitere Betroffene: Den Gründer der Organisation Center for Countering Digital Hate, Imran Ahmed, und die Gründerin der Organisation Global Disinformation Index, Clare Melford – beide setzen sich gegen Hass im Netz und gegen Desinformation ein.

  Das Ministerium hatte die Namen der fünf Betroffenen nicht sofort mitgeteilt. Die Rede war zunächst bloß von „radikalen Aktivisten“ und „instrumentalisierten“ Nichtregierungsorganisationen, die Zensurmaßnahmen durch ausländische Staaten vorangetrieben hätten. Sie sollen versucht haben, US-Plattformen zu zwingen, „amerikanische Standpunkte“ zu unterdrücken, die sie ablehnten.

Lesen Sie auch:
Führende Persönlichkeiten des globalen „Zensur-Industrie-Komplexes“ sollen mit Einreiseverboten ...
Einreiseverbote
Europäische Zensur? USA verhängen Sanktionen
23.12.2025
Professor schockiert:
US-Meinungsfreiheit müsste Rassismus tolerieren
15.12.2025

US-Außenminister kritisiert „Ideologen in Europa“
US-Außenminister Marco Rubio hatte zuvor auf X geschrieben: „Viel zu lange haben Ideologen in Europa organisierte Bemühungen angeführt, um amerikanische Plattformen dazu zu zwingen, amerikanische Standpunkte zu bestrafen, die ihnen nicht passen.“ Unter Präsident Donald Trump werde die US-Regierung „exterritoriale Zensur“ nicht länger tolerieren und Einreiseverbote gegen „führende Persönlichkeiten des globalen Zensur-Industrie-Komplexes“ ein. Man sei bereit, die Liste zu erweitern, wenn es keine Kurskorrektur gebe.

Rubio und andere US-Regierungsvertreter hatten in der Vergangenheit schon mehrfach angebliche Internetzensur in Europa kritisiert. Hintergrund war eine Entscheidung der EU-Kommission, wonach die Plattform X des Milliardärs Elon Musk wegen Transparenzmängeln eine Strafe von 120 Mio. Euro zahlen muss. Die Entscheidung löste in den Vereinigten Staaten heftige Reaktionen aus. Rubio sprach auf X von einer „Attacke auf alle amerikanischen Tech-Plattformen und das amerikanische Volk durch ausländische Regierungen“. Die Tage der Online-Zensur für Amerikaner seien vorbei.

Folgen Sie uns auf