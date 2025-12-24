USA: Einreiseverbot für Hass-im-Netz-Aktivistinnen

Aktivistin für Pionierarbeit ausgezeichnet

Für ihren Einsatz gegen digitale Gewalt war von Hodenberg im Oktober mit dem deutschen Bundesverdienstorden ausgezeichnet worden. Damals hieß es, von Hodenberg habe 2018 mit der Gründung von HateAid Pionierarbeit geleistet: Die Organisation sei die erste bundesweite Beratungsstelle in Deutschland, an die sich Menschen bei Fällen von Gewalt im Netz wenden können. HateAid bietet Hilfe an, wenn sich jemand im Internet mit beleidigenden und diskriminierenden Aussagen konfrontiert sieht.