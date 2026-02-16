Mutmaßlicher Attentäter stand erstmals vor Gericht

Per Video aus einem Hochsicherheitsgefängnis zugeschaltet

Der 24-Jährige wurde zu dem Termin per Video aus einem Hochsicherheitsgefängnis zugeschaltet und äußerte sich während der Anhörung nicht zu den Vorwürfen. Sein Anwalt Ben Archbold sagte, es sei noch zu früh, um zu sagen, wie sich sein Mandant zu den Vorwürfen äußern werde. Er habe mit ihm noch nicht über die Einzelheiten des mutmaßlichen Angriffs gesprochen. Vor Journalisten sagte Archbold, er habe den Angeklagten im Gefängnis besucht. Seinem Mandanten gehe es angesichts der „sehr harten Bedingungen“ im Gefängnis „den Umständen entsprechend gut“. Das Verfahren soll im April fortgesetzt werden.