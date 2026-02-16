Vorsicht bei Kostümen und Schminke im Fasching

Viele von uns kennen es. Schnell aus Zeitmangel in einem Onlineshop gesurft, ist das gewünschte Faschingskostüm auch schon bestellt. In erster Linie soll es günstig sein – man hat ja wahrscheinlich vor, nächstes Jahr eine neue Verkleidung zu präsentieren. Dass man dabei jedoch auch auf die Sicherheit achten sollte, ist nur den wenigsten klar. Gesundheits- und Konsumentenschutzministerin Korinna Schumann und die AGES warnen aber vor Leichtfertigkeit.