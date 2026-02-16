Vorteilswelt
Stehende Autos gerammt

Skandal-Unfall kostet Auer den Sieg in Bathurst

Motorsport
16.02.2026 06:30
Lucas Auer und sein Team führten in Bathurst, ehe der Mercedes crashte und brannte.
Lucas Auer und sein Team führten in Bathurst, ehe der Mercedes crashte und brannte.(Bild: Mercedes AMG)
Porträt von Stefan Burgstaller
Von Stefan Burgstaller

Teamkollege von Lucas Auer raste als Führender bei den 12 Stunden in Bathurst in querstehende Autos, der Mercedes stand gleich in Flammen. Der Funk soll nicht funktioniert haben, aber auch eine Warnung durch Gelbe Flaggen war ausgeblieben.

0 Kommentare

Wegen giftiger Schlangen und Insekten in den Reifenstapeln war Lucas Auer bei der Fahrerbesprechung vor dem Aussteigen im Falle eines Unfalls bei den 12 Stunden in Bathurst gewarnt worden. Und doch war der Tiroler erleichtert, als Teamkollege Ralf Aron dem brennenden Mercedes mit der Nummer 77 selbstständig entsteigen konnte – ehe er zusammenbrach. Was war passiert? Ein Horror-Unfall, der Auers Team den Sieg kostete – und Sicherheitsfragen aufwirft.

Motorsport
16.02.2026 06:30
