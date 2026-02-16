Skandal-Unfall kostet Auer den Sieg in Bathurst

Wegen giftiger Schlangen und Insekten in den Reifenstapeln war Lucas Auer bei der Fahrerbesprechung vor dem Aussteigen im Falle eines Unfalls bei den 12 Stunden in Bathurst gewarnt worden. Und doch war der Tiroler erleichtert, als Teamkollege Ralf Aron dem brennenden Mercedes mit der Nummer 77 selbstständig entsteigen konnte – ehe er zusammenbrach. Was war passiert? Ein Horror-Unfall, der Auers Team den Sieg kostete – und Sicherheitsfragen aufwirft.