Sohn von Olympiasieger blieb regungslos liegen

Daumen nach oben

Zunächst blieb Elias Lajunen regungslos liegen, dann wurde er nach einer medizinischen Behandlung und unter dem Zuspruch der Zuschauer in einem Schlitten abtransportiert. Dabei streckte er den Daumen nach oben – ein erstes Zeichen der Entwarnung. Lajunen nahm anschließend nicht mehr am Wettbewerb teil.