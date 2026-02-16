Vorteilswelt
„Haben noch Hoffnung“

Guthrie appeliert erneut an Entführer ihrer Mutter

Society International
16.02.2026 06:41
(Bild: instagram.com/savannahguthrie)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auch zwei Wochen nach dem Verschwinden ihrer Mutter hat die US-Moderatorin Savannah Guthrie die Hoffnung noch nicht aufgegeben: Sie richtete erneut einen Apell an die mutmaßlichen Entführer der 84-Jährigen.  „Es ist nie zu spät, das Richtige zu tun“, erklärte der TV-Star. 

0 Kommentare

„Wir haben noch Hoffnung“, erklärte die Moderatorin in einer Videobotschaft auf Instagram. Wer auch immer sie hat, oder weiß, wo sie ist: Es ist nie zu spät.“ Mit stockender Stimme fügte sie hinzu: „Es ist nie zu spät, das Richtige zu tun. (...) Wir glauben an das Gute in allen Menschen. Und es ist nie zu spät.“

Hier können Sie die Videobotschaft sehen:

Herzkrankes Opfer braucht Medikamente
Guthries Schicksal sorgt in den USA für landesweites Aufsehen, selbst Präsident Donald Trump und die Bundespolizei FBI haben sich in den Fall eingeschaltet. Die herzkranke, auf Medikamente angewiesene Mutter der TV-Moderatorin war zuletzt am Abend des 31. Jänner gesehen worden. Seither ist sie spurlos verschwunden. Die Ermittler im Bundesstaat Arizona gehen von einer Entführung aus und suchen nach einem männlichen Verdächtigen, der von einer Videokamera am Haus der Rentnerin aufgenommen wurde. Das FBI verdoppelte die Belohnung für Hinweise zu Guthries Verschwinden auf bis zu 100.000 US-Dollar (rund 84.000 Euro).

(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Zuletzt gab es in der Gegend um die Stadt Tucson in Arizona mehrere Polizeieinsätze im Zusammenhang mit dem Kriminalfall. Das Büro des zuständigen Sheriffs hatte bei einem gemeinsamen Einsatz am Freitagabend erklärt, auf Bitte des FBI würden keine weiteren Informationen preisgegeben.

Ermittler prüfen DNA-Spuren in Handschuhen
Übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge fanden Ermittler wenige Kilometer von Guthries Haus entfernt Handschuhe, die jenen ähneln, die der von einer Überwachungskamera aufgenommene Verdächtige getragen hatte. Darin gebe es DNA-Spuren, die nun untersucht würden, hieß es unter Berufung auf das FBI.

Nancy Guthries Kinder hatten sich wiederholt in Videobotschaften an den oder die unbekannten mutmaßlichen Entführer gewandt und dabei auch eine mögliche Lösegeldzahlung angedeutet. Im jüngsten Video sprach nur Savannah Guthrie, die als Moderatorin der erfolgreichen Sendung „Today“ im US-Frühstücksfernsehen bekannt ist.

Society International
16.02.2026 06:41
