Guthrie appeliert erneut an Entführer ihrer Mutter

Herzkrankes Opfer braucht Medikamente

Guthries Schicksal sorgt in den USA für landesweites Aufsehen, selbst Präsident Donald Trump und die Bundespolizei FBI haben sich in den Fall eingeschaltet. Die herzkranke, auf Medikamente angewiesene Mutter der TV-Moderatorin war zuletzt am Abend des 31. Jänner gesehen worden. Seither ist sie spurlos verschwunden. Die Ermittler im Bundesstaat Arizona gehen von einer Entführung aus und suchen nach einem männlichen Verdächtigen, der von einer Videokamera am Haus der Rentnerin aufgenommen wurde. Das FBI verdoppelte die Belohnung für Hinweise zu Guthries Verschwinden auf bis zu 100.000 US-Dollar (rund 84.000 Euro).