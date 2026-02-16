Rekord für TU Wien: Der kleinste QR-Code der Welt

Zwei Terabyte auf einer A4-Seite

Aus der Größe und der Anzahl der Module ergibt sich beim Rekord-QR-Code „eine Informationsdichte von 130 Bit pro Quadratmikrometer“, erklärte Erwin Peck. Grundsätzlich sieht das Forschungsteam eine „bemerkenswerte Speicherkapazität“ der Methode. Auf der Fläche einer A4-Seite könnte man auf diese Weise mehr als zwei Terabyte an Daten unterbringen. Der Rekord des kleinsten QR-Codes wurde von Guinness World Records geprüft und offiziell anerkannt.