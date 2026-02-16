Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

1,98 Quadratmikrometer

Rekord für TU Wien: Der kleinste QR-Code der Welt

Digital
16.02.2026 07:56
Das Team überprüft den QR-Code.
Das Team überprüft den QR-Code.(Bild: TU Wien)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit dem kleinsten QR-Code der Welt haben es Forscher der TU Wien gemeinsam mit dem österreichisch-deutschen Start-up Cerabyte ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Der Code misst nicht einmal zwei Quadratmikrometer und ist damit kleiner als viele Bakterien, teilte die TU mit.

0 Kommentare

Erkennen kann man den in einen keramischen Dünnfilm eingeschriebenen QR-Code nur im Elektronenmikroskop. Der Technologie wird großes Potenzial für die langfristige Datenspeicherung zugeschrieben. Herkömmliche magnetische oder elektrische Datenspeicher haben oft nur eine Lebensdauer von einigen Jahren, erhalten lassen sich derart gespeicherte Daten nur mittels ständiger Energiezufuhr, Kühlung und regelmäßiger Migration.

Keramische Dünnfilme bleiben stabil
Für die Beschichtung von Hochleistungs-Werkzeugen werden keramische Dünnfilme eingesetzt, um sie unter Extrembedingungen stabil und haltbar zu machen. „Genau das macht diese Materialien auch ideal für Datenspeicherung“, so Erwin Peck und Balint Hajas von der Forschungsgruppe Werkstoffwissenschaft Dünner Schichten in einer Aussendung der TU Wien, wo an solchen Werkstoffen geforscht wird.

Mit fokussierten Ionenstrahlen frästen die Wissenschaftler den QR-Code in eine dünne keramische Schicht – auf einer Fläche von nur 1,98 Quadratmikrometern. Der Code besteht aus 29 mal 29 Modulen, wobei die einzelnen Bildpunkte nur 49 Nanometer groß sind. Damit könne man sie „mit Lichtmikroskopen gar nicht erkennen“, erklärte Paul Mayrhofer vom Institut für Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie der TU Wien.

Der Code besteht aus 29 mal 29 Modulen, wobei die einzelnen Bildpunkte nur 49 Nanometer groß ...
Der Code besteht aus 29 mal 29 Modulen, wobei die einzelnen Bildpunkte nur 49 Nanometer groß sind.(Bild: TU Wien)

Erst mit einem Elektronenmikroskop lässt sich der Code zuverlässig auslesen. Der Wiener Code übertrifft den aktuellen Guinness-Weltrekord von 5,38 Quadratmikrometern (ebenfalls mit 29 mal 29 Modulen und einer Bildpunktgröße von 80 Nanometer) deutlich.

„Bemerkenswerte Speicherkapazität“
Die Winzigkeit des Codes ist dabei nicht so bemerkenswert, Strukturen im Mikrometer-Bereich, selbst Muster aus einzelnen Atomen lassen sich heute durchaus herstellen. „Dabei entsteht aber noch kein stabiler, lesbarer Code“, so Mayrhofer. Erst die Verwendung eines stabilen, mit seiner Umgebung kaum reagierenden Materials wie Keramik ermöglicht es, Information fast unbegrenzt ohne Energiezufuhr und Kühlung – und damit auch klimafreundlich – zu speichern.

Ihren Rekord-Code hat das Forschungsteam in eine 15 Nanometer dünne Schreibschicht aus Chromnitrid eingeschrieben, die auf einem Trägermaterial aus Glas liegt.

Zwei Terabyte auf einer A4-Seite
Aus der Größe und der Anzahl der Module ergibt sich beim Rekord-QR-Code „eine Informationsdichte von 130 Bit pro Quadratmikrometer“, erklärte Erwin Peck. Grundsätzlich sieht das Forschungsteam eine „bemerkenswerte Speicherkapazität“ der Methode. Auf der Fläche einer A4-Seite könnte man auf diese Weise mehr als zwei Terabyte an Daten unterbringen. Der Rekord des kleinsten QR-Codes wurde von Guinness World Records geprüft und offiziell anerkannt.

Um keramische Datenspeicher auch in der Industrie einsetzen zu können, will das Forschungsteam künftig auch andere Materialien verwenden, die Schreibgeschwindigkeit erhöhen und skalierbare Herstellungsverfahren entwickeln. Zudem untersuchen die Wissenschaftler, wie sich komplexere Datenstrukturen – weit über einfache QR-Codes hinaus – robust, schnell und energieeffizient in keramische Dünnfilme schreiben und zuverlässig auslesen lassen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
16.02.2026 07:56
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Sons of Sparta“ bringt „God of War“-Action in 2D mit handgezeichneter Pixelanimation auf die ...
Retro-Action
„God of War“ in 2D: Sony enthüllt „Sons of Sporta“
Auspacken, einschalten – und Bloatware ausmisten, heißt die Devise nach dem Handykauf. Doch es ...
Krone Plus Logo
Das Bloatware-Business
Von wo die Apps kommen, nach denen niemand fragte
Krone Plus Logo
Mit Tastatur und Stift
Matepad 12X im Test: Profi-Tablet zum Sparpreis?
Krone Plus Logo
Erstes „Papier-Handy“
TCL NXTPAPER 60 Ultra im Test: Endlich ein Novum!
„Forbidden Solitaire“
Uralter Windows-Klassiker lehrt Gamer das Fürchten
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
154.202 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
126.453 mal gelesen
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
112.554 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
925 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
751 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
734 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Mehr Digital
Bieterstreit
Warner liebäugelt nun doch wieder mit Paramount
Auf der Zielgeraden
Digitaler Euro: Beschluss noch heuer möglich
1,98 Quadratmikrometer
Rekord für TU Wien: Der kleinste QR-Code der Welt
Urheberrechte verletzt
Disney geht nach KI-Clip gegen ByteDance vor
Laut Insidern:
US-Militär nutzte KI Claude bei Maduro-Entführung

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf