Brignone: „Mein Bein und mein Knie sind ruiniert“

Eine Verletzung, die nicht verheilt ist, es womöglich auch nie mehr tut: „Mein Bein und mein Knie sind ruiniert. Das Schienbein ist nicht mehr in Linie. Ich wollte nie sagen, wie schlimm es ist. Aber es ist so“, sagte Italiens Olympiaheldin Federica Brignone nach ihrem Triumph im Riesentorlauf. Nachsatz: „Ich würde beide Goldmedaillen eintauschen, wenn ich dafür wieder ohne diese Verletzung sein könnte.“