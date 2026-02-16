Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Internet bestellt

Billige Farblinsen als Gefahr für die Augen

Gesund
16.02.2026 06:30
Ob für das Kostüm des Hutmachers aus Alice im Wunderland, schwarze Dämonenaugen oder ...
Ob für das Kostüm des Hutmachers aus Alice im Wunderland, schwarze Dämonenaugen oder Reptilien-Pupillen: Farb- und Motivlinsen für die Augen sind ein beliebter Partyspaß(Bild: Angela Rohde)
Porträt von Karin Podolak
Von Karin Podolak

Wollten Sie auch schon einmal blaue Augen? Raubtierpupillen oder einen Vampirblick? Das ist mit farbigen Kontaktlinsen möglich, die jetzt in der Faschingszeit wieder Hochsaison haben. Ein toller Styling-Gag, der aber durchaus auch seine Tücken hat.

0 Kommentare

Was als harmloses, lustiges Accessoire gedacht ist, kann schnell zum Risiko für die Augengesundheit werden. „Sogenannte One-Size-Fits-All-Linsen passen oft nicht richtig und können die Hornhaut reizen oder sogar verletzen“, warnt René Kremnitzer, Augenoptikermeister und Kontaktlinsenspezialist in Wien.

Minderwertige Farbpigmente
Vor allem billige, nicht geprüfte Kontaktlinsen – meist werden sie im Internet bestellt – bergen Gefahren: Minderwertige Farbpigmente oder Materialien können die Sauerstoffversorgung der Hornhaut behindern, da die Farbe die feinen Poren der Linse versiegelt. Dies lässt die Hornhaut anschwellen und vermindert die Sehkraft. 

Zitat Icon

One-Size-Fits-All-Linsen passen oft nicht richtig. Die Folgen reichen von Druckstellen im Auge über Reizungen bis hin zu Entzündungen und Hornhaut.

René Kremnitzer, Augenoptikermeister

Bild: www.lefti.at

Bakterien finden im dichten sowie feuchten Milieu zwischen Hornhaut und Kontaktlinse ideale Bedingungen vor, um sich zu vermehren – Infektionen sind die Folge. Auch allergische Reaktionen auf Materialien oder Farbstoffe treten bei Billigprodukten immer wieder auf.

Das gilt noch viel mehr für optische Linsen, die im Alltag getragen werden. „Kontaktlinsen sind keine gewöhnlichen Konsumgüter, sondern medizinische Produkte, die individuell an Form und Größe des Auges angepasst werden müssen“, betont Kremnitzer. 

Individuelle Anpassung ist notwendig

Es bedeutet aber nicht automatisch, dass sie auf die Partylinsen verzichten müssen. Man sollte sie aber nicht im Internet bestellen, sondern den Fachoptiker zurate ziehen.

Lesen Sie auch:
Trockene Augen
Kontaktlinsen im Winter: das gilt es zu beachten
04.01.2023
Krone Plus Logo
Alternative zum Lasern
Scharf sehen durch implantierte Kontaktlinsen
12.10.2022

Kontaktlinsen sicher nutzen. Tipps vom Fachoptiker:

  • Vor dem ersten Tragen die Augen vom Augenarzt oder Optiker vermessen und die Linsen fachgerecht anpassen lassen.
  • Hygienevorschriften beachten: Hände vor dem Einsetzen und Herausnehmen gründlich waschen und nur für das Produkt passende Pflegemittel, bzw. Aufbewahrungslösungen verwenden.
  • Empfohlene Tragezeit einhalten.
  • Bei Beschwerden wie Schmerzen, Rötung, verschwommenem Sehen Linsen sofort entfernen und ärztlichen Rat einholen.
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gesund
16.02.2026 06:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Liebe im Alltag
Regelmäßig kleine Gesten haben die größte Wirkung
Vorsorge-Überblick
Diese regelmäßigen Check-ups halten Sie gesund
Worauf es ankommt
Die goldene Drei-R-Regel: So geht gesunder Schlaf
Mentale Stärke
Die besten Strategien, um in Balance zu bleiben
Bewegung im Alltag
Fitness-Experte: „Nicht nur sagen, sondern machen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
153.729 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
126.255 mal gelesen
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
112.483 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
912 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
751 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
734 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Mehr Gesund
Im Internet bestellt
Billige Farblinsen als Gefahr für die Augen
Krone Plus Logo
40 Kilo abgenommen
Martina Reuter über ihren Kampf gegen den Hunger
Krone Plus Logo
Denkfallen besiegen!
Warum unsere sportlichen Vorhaben so oft scheitern
Krone Plus Logo
Gehirn in Aufruhr
Sind Träume Botschaften aus dem Unterbewusstsein?
Krone Plus Logo
Acht Gründe für Sport
Mehr Bewegung verschafft Ihrem Körper ein Upgrade

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf