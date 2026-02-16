Billige Farblinsen als Gefahr für die Augen

Wollten Sie auch schon einmal blaue Augen? Raubtierpupillen oder einen Vampirblick? Das ist mit farbigen Kontaktlinsen möglich, die jetzt in der Faschingszeit wieder Hochsaison haben. Ein toller Styling-Gag, der aber durchaus auch seine Tücken hat.
Was als harmloses, lustiges Accessoire gedacht ist, kann schnell zum Risiko für die Augengesundheit werden. „Sogenannte One-Size-Fits-All-Linsen passen oft nicht richtig und können die Hornhaut reizen oder sogar verletzen“, warnt René Kremnitzer, Augenoptikermeister und Kontaktlinsenspezialist in Wien.
Minderwertige Farbpigmente
Vor allem billige, nicht geprüfte Kontaktlinsen – meist werden sie im Internet bestellt – bergen Gefahren: Minderwertige Farbpigmente oder Materialien können die Sauerstoffversorgung der Hornhaut behindern, da die Farbe die feinen Poren der Linse versiegelt. Dies lässt die Hornhaut anschwellen und vermindert die Sehkraft.
One-Size-Fits-All-Linsen passen oft nicht richtig. Die Folgen reichen von Druckstellen im Auge über Reizungen bis hin zu Entzündungen und Hornhaut.
René Kremnitzer, Augenoptikermeister
Bild: www.lefti.at
Bakterien finden im dichten sowie feuchten Milieu zwischen Hornhaut und Kontaktlinse ideale Bedingungen vor, um sich zu vermehren – Infektionen sind die Folge. Auch allergische Reaktionen auf Materialien oder Farbstoffe treten bei Billigprodukten immer wieder auf.
Das gilt noch viel mehr für optische Linsen, die im Alltag getragen werden. „Kontaktlinsen sind keine gewöhnlichen Konsumgüter, sondern medizinische Produkte, die individuell an Form und Größe des Auges angepasst werden müssen“, betont Kremnitzer.
Individuelle Anpassung ist notwendig
Es bedeutet aber nicht automatisch, dass sie auf die Partylinsen verzichten müssen. Man sollte sie aber nicht im Internet bestellen, sondern den Fachoptiker zurate ziehen.
Kontaktlinsen sicher nutzen. Tipps vom Fachoptiker:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.