„Er hat dieselbe Leidenschaft wie Marcel Hirscher!“ Mike Pircher spricht über Riesentorlauf-Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen. Eine Kolumne von „Krone“-Reporter Philipp Scheichl
Er verließ den Zielraum, zog sich zurück aufs Zimmer – und genoss den Moment im Stillen. „Das muss ich mal sacken lassen“, so Mike Pircher. Der in seiner Trainerlaufbahn an der Seite von Marcel Hirscher zig Erfolge gefeiert hatte, nun Gold im Team von Lucas Braathen holte. „Das Gold hat auch für mich einen sehr hohen Stellenwert. Es war nicht leicht, nach Marcel seinen Weg zu finden.“
Nach vier Jahren bei den ÖSV-Riesentorläufern kam Braathens Anruf. „Da hat sich eine Aktie aufgetan, die habe ich gezogen“, sagt Pircher. „Mir war klar, dass Lucas viel kann, solche Typen aber eine intensive Betreuung brauchen.“ Vor 16 Monaten begann das Samba-Projekt, für den Steirer war es eine „sehr stressige Zeit“. Er grinst: „Auch an die Zusammenarbeit mit Brasiliens Verband musste ich mich erst gewöhnen.“
Über Braathen, Südamerikas ersten Wintersport-Medaillengewinner, sagt der 50-Jährige: „Ein authentischer Typ, in der Freizeit wie als Sportler.“ Auf dem Schnee habe er „denselben Ehrgeiz, die selbe Leidenschaft wie Marcel. Und die Bühne gibt ihm die Chance, auch seine inneren Gefühle auszudrücken.“
Reise nach Brasilien
Im Sommer will das „Team Braathen“ erstmals gemeinsam nach Brasilien reisen. Nun liegt der Fokus aber auf dem Slalom. Wo Braathen als sechster Läufer nach Toni Sailer, Jean-Claude Killy, Ingemar Stenmark, Alberto Tomba und Benni Raich das Technik-Double holen will.
