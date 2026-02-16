Drittliga-Duell erst nach 30. Penalty entschieden

Er war Eishockey-Profi in den Nordamerika und Teamcrack – doch so etwas hatte Gregor Baumgartner noch nie erlebt. Als Trainer schied er mit den Sharks Gmunden im Drittliga-Viertelfinale gegen Kufstein aus. Nach einem 3:3 nach Overtime kam´s zum Penaltyschießen. In dem der 30.Versuch entschied!