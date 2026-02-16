„Riesiges Fiasko“ bei Olympia: „Das ist peinlich!“

„Jetzt müssen Köpfe rollen“

„Das ist peinlich. Man schämt sich da draußen. Gleichzeitig muss man versuchen, alles zu geben. Ich gebe mein Bestes, aber es passiert nichts“, übte Halfvarsson bei SVT Sport Selbstkritik. Zudem soll das Team nicht das beste Material gehabt haben. „Wir sind heute mit Abstand die Schlechtesten der Welt“, schreibt „Aftonbladet“. Nachsatz: „Jetzt müssen Köpfe rollen.“