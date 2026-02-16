Saftige Strafe für Fotos von Schnitzel und Zander

Fotos aus dem Internet sind gratis? Weit gefehlt. Eine Anwaltskanzlei hat sich nun auf solche Copyrightverletzungen spezialisiert. Gepostete Bilder von Schnitzel und Zanderfilet hatten für Gastronom Franz Leinfellner ein teures Nachspiel. Der Lizenzinhaber forderte daraufhin per Anwaltsschreiben 6000 Euro.