US-Meinungsfreiheit müsste Rassismus tolerieren

„Schwieriger für Menschen geworden, Meinungsfreiheit anderer zu tolerieren“

„Die Meinungsfreiheit in Amerika wird in erster Linie als Freiheit von Strafe für das, was man gesagt hat, verstanden“, führte der Politologe aus. Der Oberste Gerichtshof sehe sich besonders seit den letzten Jahrzehnten als Garant einer „absoluten Meinungsfreiheit“ und wird von den Republikanern darin bestärkt, die den Demokraten Regulierung von Grundrechten vorwerfen. Regulieren würden jedoch beide Seiten, argumentierte Holloway. „Das konservativere Amerika würde Gesetze gegen Obszönität befürworten, zum Beispiel ein Pornografie-Verbot. Die Linke hingegen will Hassrede regulieren, hätte aber kein Problem mit Obszönität.“